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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

31 марта 2021 16:32
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В Самаре выявлено 67 заболевших.

31 марта в регионе подтверждено 197 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 67 в г. Самара
- 52 в г. Тольятти
- 11 в г. Сызрань
- 10 в г. Отрадный
- 6 в Сергиевском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Волжском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в г. Кинель
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Жигулевск
181 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 55731 случай коронавируса.

Скончались 1098 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 49 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчины 59, 68, 78 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщины 72, 80, 82 лет;
женщина 60 лет, страдавшая аутоиммунным заболеванием;
мужчина 82 года, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы и органов дыхания

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 34,38, по стране - 67,71.

Коэффициент летальности в области - 1,97, в стране - 2,17.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7147, нарастающим итогом 2162612.

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