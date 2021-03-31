Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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31 марта в регионе подтверждено 197 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 67 в г. Самара

- 52 в г. Тольятти

- 11 в г. Сызрань

- 10 в г. Отрадный

- 6 в Сергиевском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Волжском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в г. Кинель

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Жигулевск

181 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 55731 случай коронавируса.



Скончались 1098 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 49 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчины 59, 68, 78 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщины 72, 80, 82 лет;

женщина 60 лет, страдавшая аутоиммунным заболеванием;

мужчина 82 года, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы и органов дыхания

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 34,38, по стране - 67,71.

Коэффициент летальности в области - 1,97, в стране - 2,17.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7147, нарастающим итогом 2162612.