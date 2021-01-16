Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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16 января в регионе подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 86 в г. Самара

- 101 в г. Тольятти

- 12 в Красноярском районе

- 10 в г. Отрадный

- 9 в Кинельском районе

- 9 в г. Сызрань

- 7 в г. Чапаевск

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в г. Кинель

- 3 в Приволжском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Шигонском районе



244 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 43 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 36011 случаев коронавируса.



Скончались 740 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 45 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 23,18, по стране - 44,58.

Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,84.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8879, нарастающим итогом 1589829.