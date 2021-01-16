Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

16 января в регионе подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 86 в г. Самара
- 101 в г. Тольятти
- 12 в Красноярском районе
- 10 в г. Отрадный
- 9 в Кинельском районе
- 9 в г. Сызрань
- 7 в г. Чапаевск
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в г. Кинель
- 3 в Приволжском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Шигонском районе
244 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 43 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 36011 случаев коронавируса.
Скончались 740 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 45 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 23,18, по стране - 44,58.
Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,84.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8879, нарастающим итогом 1589829.
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