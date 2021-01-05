Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

5 января в регионе подтверждены 294 случая новой коронавирусной инфекции:
- 107 в г. Самара
- 84 в г. Тольятти
- 15 в г. Сызрань
- 13 в г. Кинель
- 10 в Кинельском районе
- 9 в Красноармейском районе
- 7 в Красноярском районе
- 6 в Пестравском районе
- 5 в Приволжском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 4 в Шигонском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в г. Отрадный
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 1 в г. Новокуйбышевск
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Алексеевском районе
242 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 52 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 32897 случаев коронавируса.
Скончались 652 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщина 59 лет;
мужчина 66 лет, женщины 67, 68, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 59 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 20,42, по стране - 40,76.
Коэффициент летальности в области - 1,98, в стране - 1,81.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7280, нарастающим итогом 1496166, передает пресс-служба оперштаба СО.
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