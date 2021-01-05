Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

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5 января в регионе подтверждены 294 случая новой коронавирусной инфекции:



- 107 в г. Самара

- 84 в г. Тольятти

- 15 в г. Сызрань

- 13 в г. Кинель

- 10 в Кинельском районе

- 9 в Красноармейском районе

- 7 в Красноярском районе

- 6 в Пестравском районе

- 5 в Приволжском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 4 в Шигонском районе

- 4 в г. Чапаевск

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в г. Отрадный

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 1 в г. Новокуйбышевск

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Алексеевском районе



242 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 52 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 32897 случаев коронавируса.



Скончались 652 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщина 59 лет;

мужчина 66 лет, женщины 67, 68, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 59 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 20,42, по стране - 40,76.

Коэффициент летальности в области - 1,98, в стране - 1,81.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7280, нарастающим итогом 1496166, передает пресс-служба оперштаба СО.