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Кефир обладает целым спектром полезных свойств, однако в некоторых случаях его употребление может быть противопоказано.
Гастроэнтеролог рассказал о пользе и вреде кефира для организма
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Гастроэнтеролог рассказал о пользе и вреде кефира для организма

20 апреля 2025 17:51
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Кефир обладает целым спектром полезных свойств, однако в некоторых случаях его употребление может быть противопоказано.

Кефир обладает целым спектром полезных свойств, однако в некоторых случаях его употребление может быть противопоказано. Об этом «Известиям» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) к.м.н. Евгений Белоусов.

По словам специалиста, главная ценность кефира заключается в содержании пробиотиков — полезных бактерий, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника. Это способствует улучшению пищеварения, лучшему усвоению питательных веществ и укреплению иммунной системы. Кефир особенно полезен при синдроме раздраженного кишечника, запорах и диарее, а также может помочь людям с непереносимостью лактозы.

«Кефир содержит множество витаминов и минералов, включая кальций, витамины B-группы, особенно B12 и рибофлавин, а также магний, фосфор и витамин K2», — объяснил Белоусов.

Эксперт отметил, что антиоксидантные свойства кефира помогают защищать клетки от окислительного стресса, а его регулярное употребление в умеренных количествах способствует контролю веса за счет улучшения чувства сытости.

Кроме того, высокое содержание кальция и витамина K2 делает кефир полезным для поддержания здоровья костей и профилактики остеопороза.

Однако врач предупредил, что кефир подходит не всем. Людям с тяжелой формой непереносимости лактозы или аллергией на молочные продукты следует избегать его употребления. С осторожностью нужно вводить кефир в рацион при наличии проблем с пищеварением, а пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

«В некоторых случаях кефир может вызывать газообразование или другие проблемы при первом вводе в рацион или употреблении в больших количествах, особенно у людей с расстройствами кишечника», — предупредил врач.

Частота употребления кефира, как заявил специалист, может варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений, состояния здоровья и целей. Он порекомендовал выпивать 1–2 стакана кефира в день — это количество обеспечивает необходимые пробиотики и питательные вещества без риска чрезмерного потребления.

Вместе с тем, чтобы получить максимальную пользу от кефира и поддерживать здоровье кишечника, следует включать его в рацион регулярно, например несколько раз в неделю.

«Как и с любыми продуктами, важно соблюдать баланс и разнообразие в питании. Кефир может быть отличным дополнением к здоровому образу жизни, если употреблять его в разумных количествах и в сочетании с другими источниками питательных веществ», — заключил гастроэнтеролог.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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