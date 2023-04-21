Ежегодно Самарская областная детская больница получает более 300 литров донорской крови

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Переливание компонентов донорской крови — неотъемлемая составляющая работы отделений детской многопрофильной больницы.



Врач анестезиолог-реаниматолог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Арина Безуркова рассказала:



«В отделении реанимации 60-70% всех трансфузий компонентов крови приходится на пациентов отделения онкологии, гематологии и химиотерапии, 30-40% — на детей с тяжелыми септическими процессами, а также пациентов, перенесших объемные оперативные вмешательства.



Во многих ситуациях переливание компонентов крови необходимо для спасения жизни, и заменить его другим методом лечения невозможно. В начале апреля в отделение реанимации и интенсивной терапии поступил 3-летний ребенок с предварительным диагнозом «анемия тяжелой степени». Маленький пациент был в тяжелом состоянии вследствие гемической гипоксии: вялый, сонливый, с учащенным сердцебиением и бледностью кожи.



Гемоглобин служит главным переносчиком кислорода в организме, в условиях его дефицита страдают все органы и ткани. На момент поступления уровень гемоглобина у ребёнка был в два раза ниже нормы. Мы провели необходимые обследования и выявили — анемия вызвана выраженным дефицитом железа. Основной причиной этого нарушения было неполноценное питание ребенка.



При анемии тяжелой степени необходимо как можно быстрее поднять уровень гемоглобина, и сделать это возможно только с использованием компонентов донорской крови.



Ребенку были проведены две гемотрансфузии эритроцитарной взвеси — уровень гемоглобина повысился. Общее состояние улучшилось, врачи дали необходимые рекомендации родителям и назначили лечение.



Ежегодно областная детская больница имени Н.Н. Ивановой получает более 300 литров донорской крови и ее компонентов для оказания трансфузионной помощи маленьким пациентам, а также свыше 700 доз тромбоцитов, которые являются незаменимыми в случае лечения онкогематологических заболеваний.



Каждая человеческая жизнь бесценна. Уважаемые доноры крови, спасая ребёнка, вы спасаете ещё как минимум две жизни — его родителей.



Спасибо, доноры!».

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