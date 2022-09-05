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Эксперты обсудили эпидемическую обстановку в Самарской области

5 сентября 2022 15:39
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В Самарскую область поставлена первая партия вакцины для профилактики гриппа — более 280 тысяч доз, — она распределена в медучреждения.

В пресс-центре газеты «Комсомольская правда в Самаре» эксперты обсудили эпидемическую обстановку в Самарской области, рассказали о прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции и гриппа.

В мероприятии приняли участие руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова, руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко, главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, заведующая инфекционным отделением  Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Елена Стребкова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик.

В Самарскую область поставлена первая партия вакцины для профилактики гриппа — более 280 тысяч доз, — она распределена в медучреждения. Это вакцина «Ультрикс Квадри», предназначенная для профилактики сезонного гриппа у детей с 6 месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста.

Светлана Архипова рассказала, что вакцина включает в себя все актуальные штаммы вируса гриппа, которые прогнозируются к распространению в России и в том числе в нашем регионе. «Это самая эффективная на сегодняшний день отечественная четырехкомпонентная вакцина "Ультрикс Квадри" – вакцина от гриппа типов A и B», - отметила Светлана Валерьевна. – К сожалению, в нашем регионе фиксируется подъем заболеваемости острыми вирусными инфекциями ОРВИ и ОРЗ. Преимущественно заболевают взрослые жители. Начало осени — всегда самый благоприятный период для проведения профилактических прививок против гриппа, который может у ослабленных людей, пожилых граждан и детей вызывать тяжелое течение».

Илья Сиротко рассказал, что в Самарской области планируется привить от гриппа не менее 60 процентов населения, или 1 миллион 900 тысяч 880 человек. А пациентов из групп риска – не менее 75 процентов. На данный момент все лечебные учреждения начали активную разъяснительную работу среди населения и приглашают жителей на прививки. «Очень важно именно сейчас, когда идет начальный период роста заболеваемости вирусными инфекциями, формировать стойкий иммунитет — как индивидуальный, так и коллективный, — подчеркнул Илья Иванович. – Поэтому я всех призываю на прививки от гриппа и новой коронавирусной инфекции».

 «Когда жители будут определять для себя календарь прививок, они должны помнить, что прививки от новой коронавирусной инфекции делаются два  раза в год, а прививки от гриппа – раз в год, — пояснила Елена Стребкова. — Допустимо использование сразу двух вакцин: можно вакцинироваться от коронавируса и сделать прививку от гриппа в один день, но в разные участки тела. Это обеспечит защиту сразу от двух инфекций».

Если же вакцина от коронавируса уже сделана ранее, врачи советуют привиться от гриппа не менее через месяц после вакцинации от COVID-19.

Елена Алексеевна рассказала, чем отличается новая волна COVID-19 от предыдущей весенней. Весенний штамм коронавируса "омикрон" заболевшие в основном переносили довольно легко. Сегодняшний вариант нового штамма характеризуется более высокой температурой, лихорадкой, более выраженной интоксикацией, хотя, как правило, не заканчивается пневмонией и протекает в течение 3-4-х дней. При этом врачи отмечают у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, которые заразились COVID-19, резкое усугубление всех симптомов хронических заболеваний.

 «Коронавирус по-прежнему очень коварен, — пояснила Елена Стребкова. — Сегодня чаще заболевают те жители, даже молодые, которые 3-4 месяца назад уже перенесли COVID-19. Поэтому всегда надо помнить о защите от тяжелого течения болезни и своевременно проходить ревакцинацию».

Сергей Китайчик напомнил, защититься от тяжелого течения гриппа также помогает вакцинопрофилактика. «Прежде всего необходимо привить от гриппа младших школьников, затем остальных детей, студентов, взрослых. Особое внимание надо обратить на тех детей и взрослых, которые имеют хронические заболевания. Кроме вакцинопрофилактики никакого другого метода защиты от гриппа не существует», — пояснил Сергей Михайлович.  
Эксперты напомнили, что одновременное заражение COVID-19 и гриппа, может иметь тяжелые последствия для здоровья и жизни, и призвали жителей защититься от инфекций с помощью прививок в самом начале осени.
Записаться на прививки можно по телефону поликлиники или горячей линии 122.

 

Фото:   пресс-служба минздрава СО

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