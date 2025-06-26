️Эксперты НМИЦ оценили организацию медпомощи пациентам с ожогами в Самарской области

128

Регион с рабочим визитом посетили специалисты Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского во главе с главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Российской Федерации по профилю "комбустиология" Андреем Алексеевым. По итогам визита в министерстве здравоохранения Самарской области прошло совещание.

Основной темой обсуждения стала организация качественной медицинской помощи пациентам с тяжелыми термическими поражениями — направление медицины, известное как комбустиология. В Самарской области помощь по данному направлению организована в ожоговом отделении городской клинической больнице N1 им. Н.И. Пирогова, которое выполняет функции межтерриториального ожогового центра. Отделение располагается в отдельно стоящем 3-х этажном здании и рассчитано на 60 коек.

«Ежегодно в нашем отделении медпомощь получают около 1300 пациентов, среди которых более 250 - с ожогами, занимающими свыше 30% тела», - отметил главный внештатный специалист Самарской области по комбустиологии Иосиф Новиков.

Эксперты проверили организацию помощи в отделении, а также рекомендовали мероприятия по совершенствованию процессов. Среди них - провести работу по обновлению материально-технической базы, рассмотреть возможность обучения специалистов на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

"Мы гордимся специалистами отделения, которые выбрав редкую и сложную специальность, на протяжении 55 лет оказывают специализированную помощь пациентам со всего региона, постоянно развиваются и внедряют новые методы лечения. Совместно с экспертами НМИЦ актуализировали значимые направления совершенствования работы, благодарим коллег за рекомендации и оценку. Будем прорабатывать вопрос улучшения инфраструктуры, поможем с обучением", – отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Фото: минздрав СО