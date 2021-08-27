Дмитрий Азаров вручил сотрудникам районных больниц ключи от 43 новых автомобилей

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В пятницу, 27 августа, губернатор Дмитрий Азаров вручил сотрудникам районных больниц, расположенных в городах и селах Самарской губернии, ключи от 43 новых автомобилей для оказания медицинской помощи. Церемония вручения прошла в Тольяттинской городской клинической больнице №5.

В регионе продолжается активная работа по обновлению автопарка учреждений здравоохранения Самарской области. В 2020 году по инициативе главы региона для муниципальных медучреждений были приобретены 135 машин для оказания неотложной помощи жителям удаленных районов и сел.

«Такую новую автоколонну мы сформировали, полностью обновив автопарк и передав дополнительные автомобили прежде всего в первичное звено», — отметил губернатор, вручая ключи сотрудникам медицинских учреждений региона.

В 2021 году запланировано приобретение 111 единиц нового автотранспорта. 35 машин уже работает на линии, а до конца года планируется поставить еще 33 новых автомобиля неотложной помощи. Они будут использоваться для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

Работа по обновлению медицинского автопарка ведется в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В новых автомобилях для оказания медицинской помощи LADA Niva Legend и LADA Largus предусмотрены места для лежачего пациента, на кузова нанесена специальная цветографическая схема. Автомобили поступят в больницы Безенчукского, Богатовского, Большеглушицкого, Борского, Исаклинского, Волжского, Кинельского, Кошкинского, Красноармейского, Кинель-Черкасского, Ставропольского и Похвистневского районов.

Глава региона отметил, что за три года был полностью обновлен автопарк скорой и неотложной помощи, медицинские учреждения получили 397 автомобилей.

Благодаря нацпроекту, инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, в регионе открываются поликлиники, ФАПы, офисы врачей общей практики. Как отметил Дмитрий Азаров, это то, что обеспечивает доступность здравоохранения для каждого жителя Самарской области.

«Нам с вами многое вместе уже удалось: строятся новые поликлиники, которые открыли свои двери для взрослых и детей. Но мы не останавливаемся, продолжаем эту работу. Строим новые инфекционные корпуса – как здесь, в Тольятти, в пятой горбольнице, так и в Самаре, в Сызрани. Мы строим новый инфекционный корпус в детской больнице Самары. Формируем проекты новых лечебных учреждений, масштабно обновляем оборудование, укрепляем материально-техническую базу», — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров выразил благодарность всем врачам региона, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Вы, невзирая на погодные условия, время суток, готовы прийти на помощь. Благодаря вашему профессионализму, ответственности, вашему неравнодушию спасены тысячи жизней наших земляков. Вы заботитесь о здоровье всех жителей Самарской области, постараюсь, чтобы мы позаботились о здоровье вашем и ваших близких», — обратился к медикам губернатор.

Глава региона выразил уверенность, что скоро этот сложный период будет позади, напомнив о том, что вакцина является главным оружием в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сейчас более миллиона жителей региона уже сделали прививку.

«Для вас профессия – это призвание. Только с таким подходом и можно, не теряя уверенности и силы духа, бдительности в борьбе с распространением заболевания, и вниманием к людям, пройти этот сложный период», — подчеркнул губернатор.

На страже жизни и здоровья жителей региона стояли медики и во время недавнего пожара в Борском районе. Очень востребованными в этой непростой ситуации стремительного распространения огня оказались мобильные ФАПы, переданные в медицинские организации региона весной текущего года.

Губернатор поблагодарил отдельно медиков Борского района, которые пришли на помощь людям, пострадавшим от пожара.

Ольга Чуйкова, главный врач Борской центральной районной больницы подтвердила слова губернатора о том, что мобильные комплексы, предназначенные для профилактических, лечебно-диагностических мероприятий, стали настоящим спасением для жителей Борского района, помогли оказать поддержку и помощь всем, кто в этом нуждался. Она поблагодарила Главу региона за то, что он с первых часов с момента возникновения пожара на месте принял важные решения по защите людей и успокоил земляков, заверив, что их в беде не бросят.