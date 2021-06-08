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Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперштаба СО

8 июня 2021 21:17
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Не все муниципалитеты пока справляются с задачей по вакцинации от коронавирусной инфекции.

Во вторник, 8 июня, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова отметила несколько позитивных тенденций в развитии эпидемиологической ситуации, при этом подчеркнув, что они не характеризуются устойчивостью.

Так, показатель заболеваемости в Самарской области снижается несколько дней и на 8 июня составил 2,01 на 100 тысяч населения – ниже, чем по стране (6,8). Темп прироста заболеваемости за неделю в расчете на 100 тысяч населения в сравнении с некоторыми регионами Приволжского федерального округа также меньше. По большинству возрастных групп (на 100 тысяч населения) наблюдается снижение числа заболевших, крайне незначительное повышение отмечено только в группах до 1 года, 1-6 лет и 7-14 лет. Анализ заболеваемости на 100 тысяч населения в возрастных группах показал, что за последние 8 месяцев показатели мая 2021 года самые низкие.

Охват тестированием превышает установленный норматив и составляет 249,8 на 100 тысяч населения. С 31 мая по 6 июня на новую коронавирусную инфекцию было обследовано 54315 человек.

Как сообщил и.о. министра здравоохранения Сергей Вдовенко, продолжается перевод медучреждений в штатный режим, однако свободный коечный фонд остается на уровне более 20%. Дмитрий Азаров отметил, что нужно и впредь держать резерв на уровне не менее 10-15%.

В сравнении с предыдущей неделей показатели по ОРВИ и внебольничной пневмонии продолжают снижаться (на 7,8% и 11,6% соответственно). При этом, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, внебольничных пневмоний почти в три раза меньше, а ОРВИ в два раза больше.

Руководитель ведомства подчеркнула: при таких показателях тенденцию к снижению напряженности эпидемиологической ситуации нельзя назвать стабильной, для этого должно пройти еще несколько недель. Она акцентировала внимание: текущие темпы прививочной кампании недостаточны.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, прививку сделали больше 427 тысяч человек. Чтобы к началу осени, когда начнется эпидсезон, сформировался коллективный иммунитет, нужно привить 60% населения. Как показывает прошлогодний опыт вакцинации от гриппа, такой процент привитых гарантирует защиту. В 2021 году в регионе не выявлено ни одного случая гриппа.

Не все муниципалитеты пока справляются с задачей по вакцинации от коронавирусной инфекции. Дмитрий Азаров еще раз напомнил: это зона ответственности местных властей. Главы городов и районов должны быть глубоко погружены в тему, а не отрабатывать ее формально. Необходимо продолжать разъяснительную работу, убеждать людей.

«Чем ближе к осеннему периоду, тем сложнее нам будет эту работу проводить. Еще раз подчеркну: нужно делать это вдумчиво и системно», — резюмировал губернатор.

Теги: Акценты В центре внимания вакцинация заседание оперштаб

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