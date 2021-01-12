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Дмитрий Азаров проведал маленьких пациентов областной детской инфекционной больницы

12 января 2021 18:11
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При поддержке губернатора обновление главной детской «инфекционки» продолжится – уже в этом году начнется строительство нового корпуса на 100 мест.

Во вторник, 12 января, Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с главврачом Самарской областной детской инфекционной больницы Сергеем Китайчиком планы по развитию важнейшего для региона медицинского учреждения. Но прежде Глава региона оценил условия, в которых проходят лечение пациенты.

Самарская областная детская инфекционная больница оказывает круглосуточную медицинскую помощь инфекционного профиля жителям Самары и губернии. Это дети, подростки и их родные с капельными инфекциями, с острыми нейроинфекциями бактериальной и вирусной этиологии, ОРВИ, в том числе осложненными бронхитами и пневмонией.

В прошлом году здесь открыли отделение для лечения людей с COVID-19. В больнице организовали 128 инфекционных коек для больных коронавирусом. Дети и их родители, болеющие COVID-19, находятся в палатах-боксах. Вход в каждую палату организован с улицы.

Дмитрий Азаров осмотрел инфекционное отделение больницы, где пообщался с больными детьми и их родителями, которые сегодня готовятся к выписке после перенесенных респираторных инфекций. Они рассказали, что врачи делали все возможное, чтобы помочь: «Врачи – настоящие герои! Мы очень благодарны!». Губернатор пожелал им здоровья и подарил сладкие подарки для ребят.

Главный врач больницы Сергей Китайчик рассказал, что зачастую коронавирусом болеют целыми семьями, поэтому в учреждении лечат и детей, и взрослых. Некоторых пациентов буквально вытаскивают «с того света» – одна из пациенток рассказала Губернатору, что поражение легких у нее составляло более 75%, а сейчас она уже готовится к выписке. «Огромная благодарность медикам, просто земной поклон! – рассказала женщина, – Теперь буду отмечать второй день рождения!».

Многие пациенты, которые тяжело переносили инфекцию, отправляются на долечивание в санатории. Врачи отметили, что это успешная практика, которая позволяет больным проходить качественную реабилитацию. Напомним, впервые такой подход был применен именно в Самарской области по поручению Губернатора. «Мы первые в стране стали направлять выздоравливающих пациентов в санатории на реабилитацию, – отметил Дмитрий Азаров. – Так и люди быстрее восстанавливаются, и больничный коечный фонд используется эффективно».

Сергей Китайчик отметил, что благодаря проведенному в 2012 году ремонту, а также дооборудованию боксов к Чемпионату мира по футболу, больница была готова к приему больных с коронавирусом. Он поблагодарил Губернатора за внимание к учреждению и в период его работы мэром города, и теперь, в статусе Главы региона.

При поддержке Губернатора обновление главной детской «инфекционки» продолжится – уже в этом году начнется строительство нового корпуса на 100 мест. Проект разрабатывался вместе с коллективом больницы.

«Я считаю, что это один из лучших проектов в России», – подчеркнул Сергей Китайчик. Глава региона поставил региональному минстрою задачу в сжатые сроки провести все подготовительные процедуры и приступить к строительству.

«Очень важно справиться опережающими темпами и строителей нацелить, чтобы работали качественно и оперативно. Задача – к середине следующего года объект закончить»,- подчеркнул Губернатор и поручил замминистра строительства лично курировать объект. «Наша задача – постепенно, поэтапно приводить в порядок существующие лечебные учреждения и строить новые, что очень важно для всего региона».

Главный врач учреждения напомнил, что в каких бы тяжелейших условиях ни работали врачи, больница является одной из лучших в России по спасению жизней малышей. «У нас самая низкая летальность среди всех инфекционных детских больниц страны. Мы этим дорожим», – с гордостью отметил Сергей Китайчик.

В марте 2021 года здесь начнется возведение нового корпуса на 100 мест, который планируют открыть уже в первом квартале 2022-го, передает пресс-служба облправительства.

 

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Комментарии

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12 января 2021  18:11
При поддержке губернатора обновление главной детской «инфекционки» продолжится – уже в этом году начнется строительство нового корпуса на 100 мест.
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21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
12 января 2021  15:03
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест.
В Тольятти создан первый центр по переводу дизельной техники на природный газ
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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