Дмитрий Азаров передал 30 новых машин медицинским бригадам помощи больным COVID-19

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В понедельник, 17 января, губернатор Дмитрий Азаров передал городским станциям скорой медицинской помощи Самары, Тольятти и Сызрани 30 новых модифицированных автомобилей Lada Largus. Современные машины будут использоваться для работы специальных бригад по транспортировке жителей с коронавирусной инфекцией.

В ноябре 2021 года по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на станциях скорой медицинской помощи крупнейших городов региона были созданы специальные бригады для работы с жителями, заболевшими коронавирусной инфекцией. Спецбригады занялись централизованной доставкой пациентов на компьютерную томографию и при необходимости на госпитализацию. Такое решение позволило повысить эффективность борьбы с COVID-19.

С ноября службы неотложки для больных COVID-19 отработали около 900 вызовов. Сегодня для дальнейшего материального – технического обеспечения спецбригад Губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от 30 машин для городских станций скорой медицинской помощи Самары (15 автомобилей), Тольятти (10 автомобилей) и Сызрани (5 автомобилей). Это модифицированные автомобили Lada Largus, которые дополнительно оснащаются всем требуемым оборудованием и аппаратурой, что позволяет не только перевозить пациентов, но и при необходимости оказывать им медицинскую помощь.

«Это решение особенно актуально сейчас, в преддверии новой волны коронавирусной инфекции «омикрон», которую мы ждем. Эти автомобили по доставке пациентов с COVID-19 на обследование и получение медицинской помощи, уверен, сыграют очень важную роль в противодействии распространению коронавирусной инфекции на территории региона и оказании качественной и оперативной медицинской помощи», — отметил глава региона, вручая ключи руководителям городских станций «скорых», — Мы применяем такую модель работы впервые в стране. Очень надеюсь, что вам удастся ее выстроить эффективно, и в дальнейшем мы сможем ее распространять по другим лечебным учреждениям».

Главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов отметил ценность и своевременность получения новых автомобилей.

«Роль созданных бригад для работы с больными COVID-19 – транспортировка пациентов в медицинские учреждения на компьютерную томографию, возвращение их домой, эвакуация в стационар. Кроме того, такие бригады, конечно, снижают нагрузку на скорую помощь. Новые автомобили — существенная помощь для нашего учреждения, и всей системы здравоохранения региона в целом. Мы сейчас в ожидании новой волны коронавируса и готовимся к ней», — сказал Вячеслав Малахов.

Главный врач Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок сообщил, что 10 новых автомобилей станут серьезным подспорьем для действующего автопарка.

«Такие компактные автомобили позволяют оказать помощь на дому – для этого в них есть набор необходимой аппаратуры и медикаментов. Кроме того, они будут осуществлять безопасную для населения доставку пациентов с новой коронавирусной инфекцией на исследования и в стационар», — рассказал Александр Пастушок.

Отделение неотложной помощи больным COVID-19 на станции скорой медицинской помощи Сызрани с ноября 2021 года уже отработало почти 250 вызовов. «Я уверен, что новые автомобили разгрузят бригады скорой помощи», — считает главный врач учреждения Азиз Урунходжаев.

Губернатор Дмитрий Азаров поинтересовался у работников станций скорой помощи, насколько новые автомобили удобны. Механик Сергей Устинов отметил, что автомобили комфортабельные, теплые и маневренные: «Это очень важно в условиях оперативных выездов к пациентам».

Глава региона, общаясь с руководителями станций скорой помощи и министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном, еще раз отметил важность полноценной подготовки к новой волне COVID-19.

«Президент страны очень четко определил задачи на этом этапе — полная мобилизация, подготовка лечебных учреждений и скорой помощи, обеспечение лекарственными препаратами, полное оснащение и, конечно, увеличение темпов вакцинации и тестирования, которые нам надо наращивать. Надеюсь, что мы пройдем новый этап слаженно и надежно, обеспечив качественное предоставление медицинской помощи всем жителям региона», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В Самарской области ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. Так за последние три года автопарк скорой медицинской помощи обновлён почти на 100%.

«Сейчас парк автомобилей скорой помощи активно обновляется. Скорую помощь приводят в то состояние, в котором она должна быть – боеготовая экстренная служба, способная выполнять задачи, которые на нее возлагают. Сейчас можно сказать, что мы достигаем именно такого уровня», —считает главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов.

Фото: правительство СО