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Для жителей Сызранского района возводят два новых ФАПа

20 ноября 2024 14:11
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Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений, капитальный ремонт будет проведен в 33 подразделениях медучреждений.

По решению главы региона Вячеслава Федорищева в этом году выделены дополнительные средства на возведение 24 модульных фельдшерско - акушерских пунктов, в том числе в сёлах Демидовка и Уваровка Сызранского района.

В селе Демидовка проживает более 250 жителей, в Уваровке – более 400. Медицинскую помощь пациенты пока получают в приспособленных помещениях. Уже в этом году жители будут проходить диспансеризацию и получать необходимую первичную медико-санитарную помощь в обновленных условиях - в современных модульных зданиях.

На сегодняшний день завершен монтаж металлических конструкций будущих корпусов, выполняется устройство ограждающих конструкций и монтаж инженерных систем. Строительная готовность модульных зданий более 60%. После завершения и поставки необходимого оборудования, мебели и прохождения процедуры лицензирования ФАПы встретят первых пациентов.

 «Село Уваровка развивается и растёт. Активно увеличивается население в связи со строительством коттеджного посёлка. Возведение нового фельдшерско – акушерского пункта, который будет оснащён современным оборудованием и мебелью, - значимое событие для села, сбережения здоровья жителей», – отметил заместитель главного врача Сызранской центральной городской и районной больницы Николай Гневушев.

Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений, капитальный ремонт будет проведен в 33 подразделениях медучреждений.

Напомним, в Самарской Губернской Думе в первом чтении приняли проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. В ближайшие три года в Самарской области на развитие сферы здравоохранения планируется выделить 124 237,4 млн. рублей. Средства будут распределены на обновление медучреждений региона, оснащение их новым оборудованием, возведение современных фельдшерско-акушерских пунктов. Так, в следующем году будут возведены 53 новых здания фельдшерско-акушерских пунктов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений, капитальный ремонт будет проведен в 33 подразделениях медучреждений.
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