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Для жителей Сызрани и близлежащих территорий медпомощь станет доступнее

8 июня 2022 12:57
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для жителей Сызрани и близлежащих территорий медпомощь станет доступнее

В Сызрани ведется работа по созданию территориального медицинского объединения. В результате будут созданы два диагностических центра – для детей и взрослого населения, будут расширены возможности оказания высокотехнологичной медпомощи и управления кадрами.  При этом учреждения, оказывающие  первичную медико-санитарную помощь,  останутся на своих местах и будут оказывать максимально приближенную к населению медицинскую помощь. В стационары будет определена эффективная маршрутизация по профилям.

В Самарской области работа по развитию системы здравоохранения, оказанию своевременной и качественной медпомощи жителям на контроле у Губернатора Дмитрия Азарова.

Вопрос реорганизации учреждений здравоохранения Сызрани и близлежащих муниципальных районов обсудили на совещании под председательством министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

В мероприятии приняли участие председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, депутаты Самарской Губернской Думы Николай Лядин и Сергей Гринько,  глава городского округа Сызрань Анатолий Лукиенко, представители  администраций Сызранского и Шигонского районов, Октябрьска,  Думы городского округа Сызрань,  заместители министра здравоохранения, члены общественной комиссии по здравоохранению при комитете Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, главные врачи учреждений здравоохранения, представители общественных организаций.

Эксперты тщательно проанализировали ситуацию, которая сложилась с оказанием медицинской помощи жителям Сызрани и Сызранского района, а также других отдаленных от центра губернии территорий.

«Транспортная доступность – один из важных факторов при принятии решения о реорганизации. Сызрань, Октябрьск, Шигонский район, — все эти территории находятся на большом удалении от основных медицинских центров губернии, куда мы многие годы направляем пациентов при острых сосудистых катастрофах, множественных травмах при дорожно-транспортных происшествиях, — отметил министр. – И правило «золотого» часа и «платиновых» минут работает при условии оперативного эффективного оказания помощи. Вопросы централизации медицинской службы всегда стояли на повестке дня, если они позволяли успешнее решать нашу главную задачу – увеличение продолжительности жизни и снижение смертности населения».

В результате реорганизации, как сообщил глава ведомства, прежде всего планируется обеспечить пациентоориентированную модель оказания помощи, повысить качество и доступность медицинской помощи населению, усовершенствовать сквозные технологии сопровождения пациента, усилить высокотехнологичную специализированную помощь с учетом географических особенностей территорий.

 «В Самарской области мы практикуем развитие еще и специалистоориентированной медицины, — отметил Армен Бенян. – Мы ставим задачу улучшить условия работы медицинского персонала, поднять качество жизни наших специалистов».

Централизация позволит оперативнее управлять кадрами, успешнее применять современные технологии. В области есть примеры подобных реорганизаций. Так, присоединение Алексеевской районной больницы к Нефтегорской ЦРБ позволило улучшить все показатели развития здравоохранения, снизить смертность среди населения этих районов.

Также был изучен опыт создания стационарно-амбулаторного комплекса Зеленоградского административного округа г. Москвы, который объединил в своем составе различные лечебные учреждения округа.

Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области  Сергей Вдовенко рассказал на совещании о проекте создания территориального медицинского объединения, который был разработан с учетом опыта и примера коллег.

Реализация проекта предполагается в два этапа. На первом планируется объединить сызранские  медицинские  учреждения  – центральные городскую и районную больницы, городские больницы №2 и №3, городскую поликлинику и станцию скорой медицинской помощи. На втором этапе возможно присоединение к объединению Шигонской районной  и Октябрьской городской больниц.

В результате объединения будут созданы два диагностических центра – для детей и взрослого населения, в которых пациенты в одном месте смогут пройти необходимые обследования и консультации специалистов. ТМО позволит наладить более эффективное управление потоками пациентов, даст возможность оперативно управлять медицинскими кадрами.

При этом министр заверил, что все льготы и меры социальной поддержки для врачей и среднего медперсонала будут сохранены в полном объеме. Продолжатся выплаты по наиболее востребованным специальностям, договоры на целевое обучение как для работающих, так и для будущих специалистов, будут также действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Председатель комитета Самарской Губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина в своем выступлении подчеркнула, что выполнение государственной задачи в области здравоохранения связано прежде всего с достижением двух главных целей – сохранением народонаселения и совершенствованием и развитием медицинской помощи. «Наши приоритеты – доступность и качество помощи, пациентоориентированность, удовлетворенность медицинской помощью нашего населения и, несомненно, развитие сети медицинских учреждений. Предложенная модель реорганизации – один из путей решения этих задач», — отметила Марина Геннадьевна.

Участники совещания обменялись мнениями, провели обсуждение проекта и наметили вопросы, требующие дальнейшей проработки. Работа над совершенствованием проекта реорганизации и создания территориального медицинского объединения будет продолжена, сообщает Минздрав региона.

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