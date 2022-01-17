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Диетолог перечислила вызывающие бессонницу продукты

17 января 2022 14:28
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При регулярном недосыпе снижается иммунитет, в организме накапливаются гормоны стресса, ухудшается общее состояние организма.

Диетолог Елена Кален перечислила популярные продукты, употребление которых на ужин может негативно сказаться на глубине и качестве сна, передает РИА Новости.

Она отметила, что при регулярном недосыпе снижается иммунитет, в организме накапливаются гормоны стресса, ухудшается общее состояние организма. Кроме того, человек быстрее устает и становится раздраженным, что нередко ведет к перееданию и возникновению лишнего веса.

По словам специалиста, причиной бессонницы могут быть некоторые продукты. Например, приготовленное мясо (жареное или гриль), помидоры, баклажаны, консервированные продукты, соления (и овощи, и рыба), а также авокадо, сыр с плесенью.

"Перечисленные продукты могут содержать в довольно больших количествах тиранин. Эта аминокислота в организме превращается в норадреналин (гормон стресса). Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать", — объяснила Кален в своем Instagram.

Она подчеркнула, что перед сном также лучше воздержаться от употребления сельдерея и других продуктов с мочегонными свойствами.

 

Фото:   pixabay

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