Девять подразделений Красноармейской больницы оснащены новыми автомобилями

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Автопарк пополнили машины, приобретенные благодаря национальному проекту «Здравоохранение». 6 из них— на базе «Лада Гранта» — переданы в офисы врачей общей практики, что позволило обновить транспорт во всех отделениях.



Автомобили используют для оказания неотложной помощи, выездных медосмотров и диспансеризации, доставки лекарств и транспортировки биоматериала.

Три новых «Нивы» помогают доставлять пациентов в подразделения.



«Один из автомобилей закреплен за отделением сестринского ухода в поселке Куйбышевский, который расположен в 60 км от районного центра. Здесь наблюдаются и получают помощь пациенты паллиативного профиля. Машина используется для доставки людей из дома в подразделение или в районную поликлинику. Автомобиль помогает в транспортировке пациентов с тяжелыми заболеваниями в онкодиспансер и областной госпиталь для ветеранов войн. Оснащение позволяет даже подключить кислородный концентратор и оказать кислородную поддержку при транспортировке», — рассказала главный врач Красноармейской больницы Анна Степанова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. В 2024 году в медучреждения региона всего поступит 97 автомобилей для оказания неотложной помощи.

Фото: минздрав СО