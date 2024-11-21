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Одним из эффективных инструментов развития кадрового потенциала, в том числе для управленческих кадров является наставничество.
Денис Бутолин представил опыт региона по формированию резерва управленческих кадров на Всероссийском совещании Минздрава России
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Денис Бутолин представил опыт региона по формированию резерва управленческих кадров на Всероссийском совещании Минздрава России

21 ноября 2024 17:45
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Одним из эффективных инструментов развития кадрового потенциала, в том числе для управленческих кадров является наставничество.

Врио заместителя министра – руководителя департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин принял участие в IX ежегодном Всероссийском совещании Минздрава России по вопросам подготовки и непрерывного профессионального развития управленческих кадров здравоохранения, на котором предоставил информацию по формированию резерва управленческих кадров здравоохранения Самарской области.

Денис Сергеевич рассказал, что работа с кадровым резервом является не простой задачей: необходимо рационально подходить к его развитию кадрового резерва и привлекать к работе с ним наиболее подготовленных руководителей. Всего в регионе 113 медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, в которых работают более 58 тысяч медработников.

«Кадровый резерв – это важный элемент системы управления персоналом организации. В 2023 году в резерв вошли 853 специалиста, среди которых заместители руководителей медучреждений, а также заведующие структурными подразделениями. В настоящее время из данного резерва назначены на руководящие должности 24 человека", - отметил Денис Бутолин.

В целях повышения эффективности и совершенствования работы по подбору и привлечения в учреждения высококвалифицированных специалистов создается комиссия по формированию кадрового резерва. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

Оценка кандидата на включение в кадровый резерв проходит в 3 этапа:
Оцениваются соответствия квалификационным требованиям и практическим навыкам по результатам представленной анкеты
Деловые качества кандидата по результатам тестирования
Оценивается управленческий потенциал по результатам собеседования.

Одним из эффективных инструментов развития кадрового потенциала, в том числе для управленческих кадров является наставничество.

В настоящее время 95% медицинских учреждений реализует систему наставничества, которая обеспечивает успешное интегрирование специалистов в работу. В подведомственных учреждениях предусмотрены программы наставничества для разных категорий работников, в них входят как молодые специалисты, студенты, ординаторы, так и работники старшего возраста, работники, сменившие направление деятельности, медицинскую организацию, работники с длительным перерывом в работе и работники проходящие профессиональную переподготовку.
420 врачей и 609 средних медицинских работников являются наставниками
1500 молодых специалистов закреплены за наставниками.

«Формирование кадрового резерва является лишь первым шагом, - подчеркнул Денис Бутолин. - В дальнейшем мы на постоянной основе взаимодействуем со специалистами для повышения уровня его компетентности, мотивации и положительного настроя в коллективе. Только комплексная работа позволит повысить эффективность функционирования всей системы здравоохранения в целом».

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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