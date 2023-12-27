Что изменится в здравоохранении с 1 января

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Электронные медкарты, выплаты за больничный и новые услуги по ОМС – с 1 января 2024 года в силу вступает ряд изменений, связанный с российским здравоохранением, пишет Смотрим.

Цифровизация медкарт

С 1 января по всей России начинают действовать электронные медицинские карты. Как пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко, переход на "цифру" – это финансовый и интеллектуальный инструмент. Он позволит улучшить процесс отслеживания пациентов и сделать оказание медпомощи непрерывным.

Отказаться от электронной карты нельзя, но можно сохранить бумажную. Для этого нужно будет написать соответствующее заявление.

Обязательное страхование

Также в новом году расширяется список услуг, которые можно получить по полису обязательного медицинского страхования. Прежде всего, речь идет об увеличении государственного финансирования скорой помощи, профилактики заболеваний, реабилитации, высокотехнологичной помощи.

В частности, регионы должны будут проводить скрининг для выявления вирусного гепатита C, делать ПЭК-КТ для раннего выявления онкологических заболеваний. Помимо этого, в ОМС войдет помощь психолога.

Декрет и больничный

В 2024 году ожидается изменение выплат за больничный и декрет. Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится с 83 тысяч до 122 тысяч рублей. Беременные женщины будут получать уже не 383 тысячи, как в 2023 году, а 565 тысяч. Максимальное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет составит 49 тысяч рублей в месяц. В 2023 году сумма немного превышала 33 тысячи. Причем это пособие сохранится даже, если женщина решит досрочно вернуться на работу.

Что касается родителей и опекунов, которые воспитывают детей-инвалидов, то с 1 января 2024 они смогут выйти на работу и продолжить получать пособие – это около 10 тысяч рублей в месяц.

Вычет за лечение

Максимальный размер налогового вычета за лечение и покупку медикаментов увеличится со 120 до 150 тысяч. Соответствующее изменение в законе вступает в силу также с 1 января.