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Более полугода 13 новых автомобилей «Лада-Гранта» помогают специалистам Безенчукской центральной районной больницы оперативно оказывать медицинскую помощь, доставлять лекарства, при необходимости транспортировать жителей в подразделения. Машины приобретены в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Региональный проект реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом. В 2022 году в медучреждения области поступил 141 новый автомобиль для оказания неотложной помощи.



Масштабное обновление автопарка Безенчукской больницы началось в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассказал главный врач Евгений Адоевский.



Ранее в учреждение также поступили мобильный флюорографический комплекс и передвижной ФАП, оборудованный всем необходимым.



Обновление автопарка учреждений здравоохранения Самарской области продолжится в этом году. Всего планируется приобрести 131 автомобиль для оснащения 40 медицинских организаций, пишет Самарская область.