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Более 5 тысяч жителей Сергиевского района получают помощь в обновленной поликлинике

13 марта 2024 14:04
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Более 5 тысяч жителей Сергиевского района получают помощь в обновленной поликлинике

Отделение в поселке Сургут преобразилось благодаря национальному проекту «Здравоохранение». В прошлом году здесь выполнили ремонт и внедрили технологии бережливого производства.

Обновлены все помещения, включая кабинеты врачей и дневной стационар. На входе в поликлинику оборудован пандус, а над кабинетами установлены навигационные указатели.

«В отделении по графику работают терапевт, педиатр, стоматолог, фельдшер, акушерка и медицинские сестры, — рассказал главный врач Сергиевской районной больницы Сергей Бородулин. — К людям старшего возраста с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и новорожденным выезжаем на дом. В этом помогает новый автомобиль "Лада-Ларгус", поставленный благодаря нацпроекту».

Напомним, за последние годы в Сергиевском районе обновили 12 объектов здравоохранения. Также построен приемно-диагностический корпус, где жители получают экстренную и плановую консультативную помощь.

Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. В 2024 году капитальный ремонт будет проведен в 32 подразделениях учреждений первичного звена Самарской области.

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