Более 40 тысяч жителей региона прошли иммунизацию от пневмококковой инфекции

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Вакцинация защищает детей и жителей из групп риска от развития пневмонии.



«В настоящее время мы продолжаем прививочную кампанию от пневмококковой инфекции. В соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям прививаем те группы населения, которые подвержены риску - это призывники, жители старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями легких, лица старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания, - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - Мы ежегодно увеличиваем охват вакцинацией, в этом году в планах привить более 83 тысяч человек. Кроме того, мы расширили категории для вакцинации - прививаем также пациентов старше 60 лет, у кого есть хронические заболевания - эндокринные, в том числе сахарный диабет, сердечная недостаточность. И прорабатываем вопрос выделения в этом году дополнительных средств для закупки вакцины от этой инфекции».



Также прививки делают детскому населению в соответствии с национальным календарем профилактических -прививок в возрасте:

-первая вакцинация в 2 месяца

-вторая вакцинация в 4,5 месяца

-ревакцинация в 15 месяцев.



Для решения вопроса о вакцинации необходимо обратиться к своему лечащему врачу в поликлинику.



Специалисты напоминают о простых мерах профилактики сезонных инфекций:

-вакцинация от гриппа

-личная гигиена

-здоровый образ жизни

-в случае наличия симптомов ОРВИ - обращение за медицинской помощью.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов