Более 2700 ультразвуковых исследований провели пациентам Чапаевской больницы на новом оборудовании

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Современный ультразвуковой аппарат поступил в Чапаевскую центральную городскую больницу благодаря национальному проекту "Здравоохранение". С февраля на нём проведено свыше 2700 исследований.



"УЗИ-аппарат относится к классу стационарных и оборудован бесперебойным источником питания. Он позволяет проводить все виды ультразвуковых исследований сосудов, в том числе цветное дуплексное картирование брахицефального ствола", – рассказал заведующий отделением лучевой и функциональной диагностики Виктор Жигулев.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в рамках нацпроекта в учреждения первичного звена здравоохранения поставлено 40 УЗИ-аппаратов.

Фото: минздрав СО/Сергей Рыжиков