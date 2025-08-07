Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года

118

В Октябрьском районе Самары в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» продолжает свою работу «Автобус здоровья».

По вторникам он курсирует по заявкам жителей: забирает и доставляет их в «Центр здоровья» ГБУЗ «Самарская городская больница № 4», а после приема в медицинском учреждении привозит обратно. С учетом анализа поступивших заявок формируются оптимальные точки сбора населения – в непосредственной близости от адресов проживания. С начала года «Автобус здоровья» совершил уже 28 рейсов.

В поликлинике жители могут пройти осмотр, проконсультироваться с терапевтом, измерить сатурацию, объем легких, артериальное и внутриглазное давление, уточнить свой рост и вес, сделать ЭКГ и сдать анализы, а после получения результатов обследования получить направление к узким специалистам. С 2018 года участниками акции стали около 4 тысяч человек.

Обращаем внимание жителей, что следующая акция «Автобус здоровья» запланирована на вторник, 19 августа. Заявки принимаются до 18 августа.