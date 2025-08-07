Я нашел ошибку
Глава Самары Иван Носков проверил выполнение работ по итогу поручений, данных ранее в ходе объездов внутригородских районов. 
В Самаре водитель сбил 16-летнего велосипедиста
В самарском магазине нашли запрещенные сыры и колбасы
в Самарской области отдохнули ещё 150 школьников из ДНР
На Земле ожидается сильнейшая за последние два месяца магнитная буря
в МЭР назвали нежелательным курс доллара ниже 75 рублей
1000 волонтёров Самарской области помогут в организации Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа 2025 10:31
В Октябрьском районе Самары в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» продолжает свою работу «Автобус здоровья». 

 По вторникам он курсирует по заявкам жителей: забирает и доставляет их в «Центр здоровья» ГБУЗ «Самарская городская больница № 4», а после приема в медицинском учреждении привозит обратно. С учетом анализа поступивших заявок формируются оптимальные точки сбора населения – в непосредственной близости от адресов проживания. С начала года «Автобус здоровья» совершил уже 28 рейсов.

В поликлинике жители могут пройти осмотр, проконсультироваться с терапевтом, измерить сатурацию, объем легких, артериальное и внутриглазное давление, уточнить свой рост и вес, сделать ЭКГ и сдать анализы, а после получения результатов обследования получить направление к узким специалистам. С 2018 года участниками акции стали около 4 тысяч человек. 

Обращаем внимание жителей, что следующая акция «Автобус здоровья» запланирована на вторник, 19 августа. Заявки принимаются до 18 августа.

Здравоохранение
Двенадцатиканальные аппараты установлены в кабинете врача-кардиолога и специализированных отделениях приёмного покоя.
6 августа 2025  21:36
 В Красноармейскую больницу поступили 8 современных электрокардиографов
406
Врачи-дерматовенерологи осмотрели около 60 человек, 6 из которых на месте удалили доброкачественные новообразования кожи.
6 августа 2025  14:58
«Забота рядом»: врачи Самарского областного кожно-венерологического диспансера провели прием пациентов Елховского района
695
Портативный кольпоскоп с простым интерфейсом станет удобным инструментом в медицинских учреждениях отдаленных районов и сельской местности, где есть дефицит квалифицированных специалистов.
6 августа 2025  14:08
Разработку СамГМУ для выявления рака шейки матки апробируют в медучреждениях региона
440
В Красноармейском районе обновлены пять офисов врачей общей практики
6 августа 2025  11:55
В Красноармейском районе обновлены пять офисов врачей общей практики
349
В них будут получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры жители сёл Большая Ёга и Султангулово.
5 августа 2025  18:16
Два современных ФАПа возводятся в Похвистневском районе
557
И о негативных последствиях употребления арбуза на ночь.
4 августа 2025  23:25
Врач-диетолог предупредил о вреде ежедневного употребления арбуза
627
В нём будут получать необходимую медицинскую помощь более 600 жителей Нижней Кондурчи и близлежащих населенных пунктов.
4 августа 2025  20:43
В селе Нижняя Кондурча Елховского района  идёт строительство модульного ФАПа
718
Все профилактические обследования защитники Отечества проходят в плановом порядке, включая консультации врачей узких специальностей.
4 августа 2025  20:15
Ветераны боевых действий прошли второй этап диспансеризации в Самаре
634
Включение большего количества растительного белка в рацион может способствовать увеличению продолжительности жизни, особенно для мужчин.
4 августа 2025  17:58
Врач рассказала о способе увеличения продолжительности жизни с помощью растительного белка
534
