Более 20 000 жителей Самарской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь

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В Самарской области 21 672 человека получили высокотехнологичную медицинскую помощь в 2020 году. В том числе в медицинских учреждениях, находящихся за пределами Самарской области, за счет финансирования из федерального центра лечение прошли 4038 человек, на средства консолидированного бюджета в больницах региона пролечились 5533 человека. Кроме того, 12043 человека получили высокотехнологичную медпомощь, включенную в базовую программу ОМС, в частных организациях за счет средств федерального бюджета — 58 человек.

Среди лечебных учреждений, занимающих лидирующие позиции по выполнению высокотехнологичной медицинской помощи, — Тольяттинская городская клиническая больница №2 им. В.В. Баныкина. В 2020 году по этой программе лечение здесь получили более 1600 человек.

Больница им. В.В. Баныкина — многопрофильное медицинское учреждение, которое оказывает квалифицированную и специализированную медицинскую помощь населению по разным направлениям. В частности, в больнице проводят аортокоронарное шунтирование, в том числе в плановом порядке, стентирование коронарных и периферических артерий, пластические операции на сосудах, устанавливают кардиостимуляторы, проводят плановые реконструктивные операции на кишечнике, по удалению опухолей головного мозга, эндопротезирования суставов конечностей, декомпрессивно-стабилизирующие операции на позвоночнике.

Одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение» — борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сбережение здоровья жителей, приближение высокотехнологичной помощи к пациентам, — в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Огромную роль в этом играет национальный проект «Здравоохранение», который по социальным вопросам жители считают сегодня наиболее важным для нашей страны. Национальный проект, который инициировал Президент страны Владимир Путин, конечно, позволил создать определенный задел системе здравоохранения, даже за этот короткий срок реализации нацпроектов», — подчеркнул ранее глава региона.

Так, в больнице № 2 Тольятти провели капитальный ремонт помещений лечебного корпуса, корпуса сердечно-сосудистой хирургии, открыли региональный сосудистый центр для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Благодаря нацпроекту теперь он оснащен современной аппаратурой. Это новые аппараты УЗИ для сосудов сердца и мозга, ИВЛ, ангиограф (аппарат для полного обследования сосудов), эндоскопическое оборудование. В 2020 году в рамках нацпроекта учреждение также получило новый компьютерный томограф. Высокотехнологичное медицинское оборудование позволяет на ранней стадии выявлять патологии сердечно-сосудистой системы и своевременно выполнять оперативные вмешательства для спасения жизни и здоровья пациентов.

Значительную часть оперативных вмешательств на сердце и сосудах выполнил врач сердечно-сосудистый хирург, имеющий второй сертификат — врача рентгенэндоваскулярного хирурга, ученик заведующего отделением сосудистой хирургии, доктора медицинских наук Валерия Рудуша – Александр Карповский. В качестве ведущего хирурга Александр Борисович прооперировал более 50 пациентов по поводу аортокоронарного шунтирования, выполнил более 155 чрезкожных коронарных вмешательств, более 10 операций по сосудистому протезированию, 10 пациентам установил электрокардиостимуляторы, передает пресс-служба облправительства.