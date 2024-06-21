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Более 180 исследований проведено на велоэргометре, поставленном в Ставропольскую больницу

21 июня 2024 16:29
60
Метод велоэргометрии позволяет провести уточняющую диагностику у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, или выявить риск развития этих заболеваний.

Более 180 исследований проведено на велоэргометре, поставленном в Ставропольскую больницу благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Метод велоэргометрии позволяет провести уточняющую диагностику у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, или выявить риск развития этих заболеваний.

«Пациенты приходят на диагностику по направлению от врачей общей практики и врача-кардиолога. Исследование позволяет вовремя организовать госпитализацию пациентов с выявленными заболеваниями сердца, провести им оперативное лечение и продлить жизнь», – рассказала заведующая диагностическим отделением Наталья Игумнова.

За последние несколько лет в рамках нацпроекта в Ставропольскую больницу поставлено эндоскопическое, ультразвуковое и ЭКГ-оборудование.

«Специалисты с удовольствием обучаются, им интересно работать на современном оборудовании. Такая медтехника облегчает труд врачей и увеличивает скорость и объем исследований для жителей нашего района. В прошлом году был поставлен маммограф и передвижной флюорограф, в текущем ожидается поставка цифрового рентген-аппарата на три рабочих места», – отметила главный врач Ставропольской больницы Лилия Малкина.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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Метод велоэргометрии позволяет провести уточняющую диагностику у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, или выявить риск развития этих заболеваний.
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