Более 16 тысяч жителей губернии с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают бесплатные лекарства

323

В Самарской области пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события — инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, ангиопластику и стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, катетерную абляцию — после выписки из стационара обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами в рамках национального проекта «Здравоохранение». Более 16 тысяч жителей региона получают необходимые препараты по этой программе, которая направлена на профилактику и снижение рисков развития осложнений.

Ранее срок обеспечения лекарствами составлял 1 год, в 2021 году программа была расширена, что дает возможность обеспечить пациентов лекарственными препаратами в течение 2-х лет после перенесенных сердечно-сосудистых событий. Основная задача программы — снижение смертности, повторных осложнений. Каждый пациент, перенесший сердечно-сосудистое событие, должен быть своевременно взят на диспансерный учет и обеспечен лекарственными препаратами, а также схемой терапии для их непрерывного приема.

«Получение лекарственных препаратов в нашей поликлинике начинается с приема участкового врача-терапевта, - пояснила заведующая терапевтическим отделением Самарской городской поликлиники №3 Светлана Сельченкова. - Врач вносит в регистр сведения о пациенте, после чего оформляется льготный лекарственный рецепт, и пациент получает необходимые препараты в аптечном пункте поликлиники. Препараты поступают в аптеку в рамках заявки в достаточном количестве, вся работа проводится в плановом порядке. В случае необходимости, если маломобильный пациент нуждается в лекарственных препаратах, медикаменты доставляются ему на дом».

Перечень лекарственных препаратов утвержден приказом Минздрава России, в него входит 23 наименования. В среднем пациент получает 6-7 наименований лекарственных препаратов. Данная программа не распространяется на пациентов, которые имеют установленную группу инвалидности и получают необходимые лекарственные препараты по федеральной программе.

«В 2021 году Самарская городская поликлиника №3 обеспечила 367 человек, перенесших острые сердечно-сосудистые события, лекарственными препаратами. Среди них 160 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, 105 пациентов с инфарктом миокарда, 24 – после аортокоронарного шунтирования, 63 перенесли ангиопластику коронарных артерий со стентированием, 15 - катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, - отметила Светлана Юрьевна. - Пациенты обеспечиваются у нас статинами, дезагрегантами, антигипертензивными препаратами, прием которых позволяет сократить риск развития повторных инфарктов и инсультов, продлить пациентам жизнь и значительно улучшить качество жизни людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В настоящее время пациенты обеспечиваются необходимыми препаратами, на складе имеется достаточный запас лекарств для лечения пациентов до конца года - товарные запасы лекарственных препаратов составляют более 800 000 упаковок.

С целью бесперебойного обеспечения отдельных категорий граждан заключено в общей сложности более 600 государственных контрактов, в рамках которых поставщики исполняют свои обязательства по поставке в регион лекарственных препаратов. Работа по заключению контрактов продолжается.

Фото: правительство СО