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Более 15 тысяч жителей поселка Алексеевка посещают обновленную поликлинику 

19 января 2023 18:46
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Капитальный ремонт в Алексеевской поликлинике завершился весной 2022 года.

Более 15 тысяч жителей городского округа Кинель и Кинельского района посещают обновленную поликлинику в поселке городского типа Алексеевка. Модернизация подразделения, проведенная в рамках нацпроекта «Здравоохранение», позволила внедрить методы бережливого производства, расширить штат специалистов, создать наиболее комфортные условия для приема пациентов.

Капитальный ремонт в Алексеевской поликлинике завершился весной 2022 года. В отделении внедрены принципы бережливого производства, направленные на рациональное использование площадей, благоустройство холлов и кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота.

 «За счет перепланировки нам удалось развернуть новые помещения. Появились дополнительные кабинеты для работы узких специалистов — врачей ультразвуковой и функциональной диагностики, дерматовенеролога, клинического психолога, хирурга и оториноларинголога, а также помещения дневного стационара, — рассказал главный врач Кинельской больницы города и района Сергей Плешаков. — Современный интерьер, комфортные зоны ожидания приема, замена инженерных коммуникаций сделали поликлинику более комфортной как для пациентов, так и для сотрудников. Отдельно располагается детское поликлиническое отделение с обновленной регистратурой открытого типа, прививочным кабинетом, кабинетами врача-педиатра, фильтр-боксом и пеленальной комнатой, где мама может покормить и перепеленать ребенка».

В поликлинике развернут современный офтальмологический кабинет, где получают помощь взрослые и дети.

 «Мы занимаемся диагностикой и лечением широкого спектра глазных патологий — катаракты, глаукомы, диабетической ретинопатии, воспалительных заболеваний. Осуществляем подбор очков, малые амбулаторные манипуляции, — пояснил врач-офтальмолог Антон Журавлев.

Школа сахарного диабета под руководством врача-эндокринолога Татьяны Шохиной помогает пациентам самостоятельно контролировать уровень глюкозы в крови, придерживаться принципов рационального питания, профилактировать и преодолевать осложнения болезни.

 «Основа профилактики осложнений — отказ от вредных привычек. Поэтому на занятиях мы говорим не только о важности контроля уровня глюкозы, но и о том, как образ жизни, отношение к своему здоровью отражаются на течении сахарного диабета, — рассказала Татьяна Павловна. — Очень важно, чтобы пациент в любом возрасте не относился к болезни как к состоянию, которое в чем-либо его ограничивает. Необходимо уделять время активному отдыху, спорту и другим видам полезной активности».

 В 2022 году в рамках нацпроекта новые условия для оказания медицинской помощи созданы и в населенных пунктах Кинельского района. Обновлены врачебная амбулатория в селе Домашка, поликлиника в поселке Комсомольский, офис врача общей практики в селе Сколково. В селе Малая Малышевка возведен новый модульный офис врача общей практики.

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. За последние 5 лет в регионе обновлены свыше 230 подразделений медицинских организаций, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   пресс-служба минздрава СО

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