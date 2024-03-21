Я нашел ошибку
Главные новости:
На водоемах города продолжает активно таять лёд.
Горадминистрация предупреждает об опасности об опасности выхода и выезда на лед
Выдающийся педагог и руководитель, внесшая неоценимый вклад в развитие родной земли, в эти дни продолжает принимать многочисленные поздравления от благодарных земляков.
Дмитрий Азаров поздравил почетного гражданина Ставропольского района Елизавету Шевалеву с 90-летием
В Самаре ночью -6, -8°С, днем +2, +4°С.
22 марта в Самарской области без осадков, до +6°С
По результатам проведения углубленной диспансеризации в этом году у 1/3 пациентов выявлены изменения в состоянии здоровья.
Более 15 000 жителей Самарской области прошли углубленную диспансеризацию
Примечательно, что запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом.
Запрещенные предметы не попали в СИЗО-1 УФСИН СО
Для прохода в Суперфинал в отборочных соревнованиях приняли участие более 40 тысяч учащихся колледжей и техникумов из всех 14 регионов Приволжья.
Самарские студенты представят регион в Суперфинале Турнира ПФО 3х3
Внедрить инструменты бережливого производства на предприятии помогают консультанты РЦК.
«Производительность труда»: больше протеинового печенья начала производить самарская компания
Что именно будет анализировать сервис «Речевая аналитика» и в отношении каких отделов компании, зависит от настроек, которые можно задать в личном кабинете.
билайн бизнес добавил речевую аналитику в Облачную АТС
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.69
0.47
EUR 100.61
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 15 000 жителей Самарской области прошли углубленную диспансеризацию

21 марта 2024 17:46
110
По результатам проведения углубленной диспансеризации в этом году у 1/3 пациентов выявлены изменения в состоянии здоровья.

В Самарской области продолжается проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной — для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

Более 15 000 жителей, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию в этом году.
«Пациенты, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, в течение года после заболевания могут пройти углубленную диспансеризацию. Ее проводят не ранее 60 календарных дней после выздоровления, – рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин. - На первом этапе медработники измерят сатурацию, проведут спирометрию, общий и биохимический анализ крови, рентгенографию органов грудной клетки, если обследование не выполнялось ранее в течение года, а также консультацию. У пациентов, перенесших COVID-19 средней степени тяжести и выше, проводится определение концентрации Д-димера в крови, при наличии жалоб на одышку и отеки - тест с 6-минутной ходьбой».

На 2 этапе при наличии медицинских показаний назначаются дополнительные обследования, в том числе эхокардиография, компьютерная томография легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в свою поликлинику.

По результатам проведения углубленной диспансеризации в этом году у 1/3 пациентов выявлены изменения в состоянии здоровья. Всем назначено лечение и рекомендованы профилактические мероприятия.

Как отмечают специалисты, чаще всего после перенесённой новой коронавирусной инфекции встречаются такие виды осложнений, как:
- тромбозы
- одышка
- кашель.

В группе риска тяжелого течения инфекций - пациенты с хроническими заболеваниями и пожилые люди. Им особенно важно соблюдать меры инфекционной безопасности для предупреждения заражения и серьёзных последствий для здоровья.

 

Фото:   минздрав СО

 

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
О том, что её генотип совпал с генотипом пациента, она узнала в конце прошлого года.
20 марта 2024, 18:25
Медсестра Самарской поликлиники № 10 стала донором костного мозга
О том, что её генотип совпал с генотипом пациента, она узнала в конце прошлого года. Здравоохранение
888
Всего в 2024 году планируется поставить в учреждения первичного звена здравоохранения региона 97 машин - 80 Lada Granta и 17 Lada 4x4, подчеркнул губернатор.
20 марта 2024, 16:55
Дмитрий Азаров передал 40 новых автомобилей Lada Granta медучреждениям региона
Всего в 2024 году планируется поставить в учреждения первичного звена здравоохранения региона 97 машин - 80 Lada Granta и 17 Lada 4x4, подчеркнул губернатор. Политика
581
Сейчас лекарственную терапию проходят свыше 20 тысяч жителей региона, перенесших острые сердечно-сосудистые события.
19 марта 2024, 18:29
Жители региона, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, в течение 2 лет бесплатно обеспечиваются лекарствами
Сейчас лекарственную терапию проходят свыше 20 тысяч жителей региона, перенесших острые сердечно-сосудистые события. Здравоохранение
1194
Здравоохранение
По результатам проведения углубленной диспансеризации в этом году у 1/3 пациентов выявлены изменения в состоянии здоровья.
21 марта 2024  17:46
Более 15 000 жителей Самарской области прошли углубленную диспансеризацию
110
Три новых «Нивы» помогают доставлять пациентов в подразделения.
21 марта 2024  16:12
Девять подразделений Красноармейской больницы оснащены новыми автомобилями
192
Налоговый вычет за диспансеризацию примут в этом году
21 марта 2024  13:05
Налоговый вычет за диспансеризацию примут в этом году
273
СамГМУ и ГК “Мать и дитя” будут совместно развивать сферу клинической эмбриологии
21 марта 2024  12:41
СамГМУ и ГК “Мать и дитя” будут совместно развивать сферу клинической эмбриологии
259
В «цифровой операционной» Клиник СамГМУ успешно проведена первая челюстно-лицевая операция
21 марта 2024  09:54
В «цифровой операционной» Клиник СамГМУ успешно проведена первая челюстно-лицевая операция
288
Здесь проходят лечение пациенты с инфекционными заболеваниями всего Правобережья Волги.
20 марта 2024  19:25
Почти 3000 пациентов получили помощь в новом инфекционном корпусе Сызрани
615
О том, что её генотип совпал с генотипом пациента, она узнала в конце прошлого года.
20 марта 2024  18:25
Медсестра Самарской поликлиники № 10 стала донором костного мозга
889
Врачи поликлиники №3 в Тольятти выявляют заболевания пищеварительного тракта на новом оборудовании
20 марта 2024  13:44
Врачи поликлиники №3 в Тольятти выявляют заболевания пищеварительного тракта на новом оборудовании
651
Разработка СамГМУ и ВМедА им. Кирова в 1,5 раза повышает скорость подготовки операций на черепе
20 марта 2024  12:52
Разработка СамГМУ и ВМедА им. Кирова в 1,5 раза повышает скорость подготовки операций на черепе
498
Врач рассказала, какие болезни чаще всего атакуют человека в марте
20 марта 2024  10:59
Врач рассказала, какие болезни чаще всего атакуют человека в марте
377
Весь список
В центре внимания
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
21 марта 2024  09:49
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
257
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
20 марта 2024  10:24
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
381
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
20 марта 2024  09:35
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
1112
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
730
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
19 марта 2024  12:24
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
727
Весь список