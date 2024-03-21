Более 15 000 жителей Самарской области прошли углубленную диспансеризацию

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В Самарской области продолжается проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной — для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию.



Более 15 000 жителей, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию в этом году.

«Пациенты, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, в течение года после заболевания могут пройти углубленную диспансеризацию. Ее проводят не ранее 60 календарных дней после выздоровления, – рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин. - На первом этапе медработники измерят сатурацию, проведут спирометрию, общий и биохимический анализ крови, рентгенографию органов грудной клетки, если обследование не выполнялось ранее в течение года, а также консультацию. У пациентов, перенесших COVID-19 средней степени тяжести и выше, проводится определение концентрации Д-димера в крови, при наличии жалоб на одышку и отеки - тест с 6-минутной ходьбой».



На 2 этапе при наличии медицинских показаний назначаются дополнительные обследования, в том числе эхокардиография, компьютерная томография легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в свою поликлинику.



По результатам проведения углубленной диспансеризации в этом году у 1/3 пациентов выявлены изменения в состоянии здоровья. Всем назначено лечение и рекомендованы профилактические мероприятия.



Как отмечают специалисты, чаще всего после перенесённой новой коронавирусной инфекции встречаются такие виды осложнений, как:

- тромбозы

- одышка

- кашель.



В группе риска тяжелого течения инфекций - пациенты с хроническими заболеваниями и пожилые люди. Им особенно важно соблюдать меры инфекционной безопасности для предупреждения заражения и серьёзных последствий для здоровья.

Фото: минздрав СО



