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Более 1000 медработников из других регионов выбрали Самарскую область для жизни и карьеры

20 сентября 2022 16:48
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Привлекать новых специалистов в медучреждения региона помогает целый комплекс мер социальной поддержки.

С 2018 года на работу в медучреждения Самарской области устроились порядка 850 специалистов, прибывших из других регионов, в том числе, около 350 врачей и 500 сотрудников со средним медобразованием. При этом еще 225 человек переехали из других государств. Привлекать новых специалистов в медучреждения региона помогает целый комплекс мер социальной поддержки.

Одна из новых мер - выплата медицинским работникам, переехавшим в Самарскую область из других регионов и стран, в размере 200 и 300 тысяч рублей. Причем независимо от возраста сотрудника.

Подобные выплаты сегодня получают выпускники вузов, которые в год завершения обучения устраиваются на работу по наиболее востребованным и дефицитным специальностям. Размер ежегодных «подъемных» был увеличен в прошлом году по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Так, теперь сумма выплаты составит 200 000 рублей, а для отдельных категорий медицинских работников – 300 000 рублей. Размер выплаты не изменялся на протяжении 8 лет и составлял 166 тысяч рублей. Основная цель — мотивировать молодых специалистов на трудоустройство в наиболее проблемные для региона подразделения здравоохранения. При этом для наиболее дефицитных специальностей — врачи общей практики и врачи-специалисты в составе бригад скорой помощи (врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-педиатр, врач-психиатр, врач скорой медицинской помощи), установлен повышенный размер выплаты — 300 000 рублей.

В 2022 году для укомплектования будущего Центра чрескожного коронарного вмешательства в г. Сызрань все врачи, которые трудоустроятся в это подразделение Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, также получат 300 000 рублей.

Условием получения выплаты является работа в учреждении на протяжении не менее трех лет после ее получения. За все время действия программы выплату в регионе получили около 3000 человек, из них около 1000 врачей и более 2000 средних медицинских работников.

Реальная поддержка для специалистов, решивших связать свою жизнь с сельской медициной, – программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При трудоустройстве в сельскую местность либо города с населением до 50 тысяч человек врачи могут получить 1 миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей. При трудоустройстве в отдаленных районах губернии сумма выплат для врачей составляет 1,5 миллиона рублей, для фельдшеров – 750 тысяч рублей. Такой поддержкой с 2018 года воспользовались более 330 врачей и 170 средних медицинских работников.

«Программа «Земский доктор», как и другие меры социальной поддержки, успешно реализуется в нашем медицинском учреждении, — отмечает главный врач Волжской больницы Сергей Братко. — Очень важно, что эти проекты не только позволяют создать привлекательные условия для трудоустройства специалистов, но и помогают жителям небольших муниципальных образований получать квалифицированную медицинскую помощь».

Участница программы «Земский доктор» врач-терапевт Олеся Мальцева ведет прием пациентов в поликлинике Южного города.
«Я с детства знала, что стану врачом. Это одна из самых ответственных и гуманных профессий. От человека в белом халате люди ожидают не только энциклопедических знаний, профессионализма и опыта, но и душевного сочувствия, эмоциональной включенности. Поэтому для меня сострадание, милосердие, гуманизм – не просто громкие слова, а главные принципы, на которых основана моя профессия, - рассказывает молодой врач. - В 2020 году я окончила Оренбургский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» и приступила к работе в местной поликлинике, а в 2021 году переехала в Самарскую область и трудоустроилась в Волжскую центральную районную больницу. Коллектив меня принял очень тепло и доброжелательно. Коллеги всегда готовы поддержать, помочь словом и делом. С пациентами также сложились отличные отношения. Большим подспорьем при переезде в Самарскую область стала единовременная выплата по программе «Земский доктор», которую я планирую направить на улучшение жилищных условий».

Кроме того, по инициативе главы региона медработникам в селах и малых городах компенсируют первоначальный взнос по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости. Выплату могут получить врачи и средние медицинские работники, работающие в сельской местности, причем без ограничения по стажу и возрасту.

Врачи в возрасте до 40 лет дополнительно могут рассчитывать на компенсацию расходов в размере 50 процентов банковской ставки ипотечного жилищного кредита. Компенсация расходов предоставляется в размере до 100 000 рублей в год в течение 3 лет. При этом специалист должен не менять место работы на протяжении всего срока получения компенсации.

Также среди основных мер социальной поддержки медицинских работников – предоставление служебного жилья, создание комфортных условий для молодых специалистов, включая наставничество со стороны опытных коллег.

Расим Юсупов - участковый врач-педиатр Тольяттинской городской клинической поликлиники №3. После окончания в 2018 году СамГМУ решил трудоустроиться в Тольятти, хотя сам родом из Пензенской области. «Решил начать свою карьеру в самой крупной поликлинике Тольятти. Работаю уже 4 года, - подчеркнул Расим Рякибович. - Хочу выразить свою благодарность наставникам, коллегам во главе с заведующим отделением за то, что приняли в свой дружный коллектив и помогали решать все возникающие вопросы. Отработав два года, получил служебное жилье. Очень благодарен администрации, что так комфортно устроился с семьей. Решил на этом не останавливаться и в 2020 году поступил в СамГМУ по профилю «травматология и ортопедия». Сейчас обучаюсь параллельно с работой и планирую не покидать стены поликлиники, продолжив здесь работать и дальше».
Заведующая центром медицинской профилактики несовершеннолетних Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Татьяна Артамонова искренне рада, что коллектив сотрудников обновляется.

«Ежегодно мы принимаем на работу молодых специалистов. И весь коллектив с большим участием принимает новых людей в свои ряды, - отметила Татьяна Григорьевна. - Стараемся организовать рабочие места, в помощь каждому выделяем опытную медицинскую сестру, включаем молодых врачей в систему наставничества, чтобы любой вопрос, который у них возникает, при приеме в кабинете или на педиатрическом участке, они могли разрешить с нашей помощью. Стараемся поддержать в случае возникновения любой социальной проблемы. Многие из молодых специалистов учатся в ординатуре по целевому договору с учреждением и остаются работать в стенах нашей поликлиники».

Меры социальной поддержки, которые действуют сегодня в регионе, помогают сохранять и закреплять специалистов в государственной системе здравоохранения.

 

Фото:   минздрав СО

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