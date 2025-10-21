Благодаря поддержке правительства области и мероприятиям нацпроекта в регионе улучшают условия для доступной медицинской помощи

233

По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерство здравоохранения держит на особом контроле ход ремонтных работ в подразделениях больниц.

Руководитель ведомства Андрей Орлов совместно с главными врачами учреждений проконтролировали качество строительных работ ФАПа в РЖС Гранный г.о. Новокуйбышевска и врачебной амбулатории поселка Рощинский Волжского района.

Напомним, строительство данных объектов ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и за счет средств областного бюджета по поручению главы региона.

В ходе визита министр совместно с главным врачом Новокуйбышевской больницы Алексеем Башаевым проконтролировали качество работ и своевременность выполнения поставленных задач.

Фельдшерско-акушерский пункт готовится к открытию. Он соответствует всем требованиям — удобная входная группа, пандус для маломобильных граждан, тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта для слабовидящих.

«После завершения всех работ, а также поставки необходимого оборудования, прохождения процедуры лицензирования ФАП встретит первых пациентов. Сейчас на территории поселка зарегистрировано около 600 человек. Но помимо прикреплённого населения, реальная цифра людей, которые здесь проживают в летний сезон или круглогодично, в несколько раз больше», — отметил Андрей Орлов.

После осмотра руководитель ведомства обсудил с главным врачом вопросы благоустройства прилегающей территории и проведение Интернета.

В Волжском районе министр совместно с главным врачом Сергеем Братко проверили ход возведения врачебной амбулатории. Андрей Орлов отметил, что необходимо ускорять темпы строительства, чтобы до конца года открыть новое подразделение.

В поселке Рощинский на сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания. Далее начнётся процесс монтажа внутренних инженерных систем, чистовая отделка помещения, а также благоустройство прилегающей территории и работы по обустройству подъездных путей.

«По решению Губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева проводится планомерная работа по повышению доступности медицинской помощи для жителей поселка Рощинский. Так, в марте текущего года был открыт пост скорой помощи, а в конце года порядка 10 тысяч пациентов будут получать помощь в современных условиях. Это станет важным шагом в обеспечении доступности и качества медицинских услуг для жителей поселка и ближайших территорий», — подчеркнул руководитель ведомства.

Кроме того, благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, в Волжском районе завершается строительство 5 фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в этом году будут возведены более 70 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области