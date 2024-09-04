Автотранспортом оснащены все отделения врачей общей практики Борского района

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За последние несколько лет автопарк Борской центральной районной больницы пополнили 10 единиц автотранспорта. В этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» поставлены ещё 2 легковых автомобиля на базе Lada Granta.



С их помощью мобильные бригады выезжают для оказания неотложной помощи, проведения осмотров и диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории.



«Наличие автотранспорта позволяет мобильным бригадам осматривать на дому температурящих больных, своевременно назначать лечение, тем самым препятствуя распространению инфекционных заболеваний», – отметил главный врач Борской больницы Николай Пастухов.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

Фото: Минздрав региона