Автопарк Борской центральной районной больницы пополнили легковые автомобили

109

Автопарк Борской центральной районной больницы пополнили легковой автомобиль на базе «Лада-Гранта» и внедорожник марки «Лада-Нива».

Машины используются для доставки специалистов на дом к пациентам, сельчан в подразделения больницы при необходимости, а также для транспортировки биологических материалов в лаборатории и доставки лекарственных препаратов жителям отдаленных населенных пунктов.

«Это универсальные транспортные средства, которые значительно упрощают нашу работу по целому ряду направлений, — отметила главный врач Борской больницы Ольга Чуйкова. — Автомобиль «Лада-Гранта» прикреплен к поликлиническому отделению, «Лада-Нива» — к офису врача общей практики в селе Долматовка. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» мы также получили мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Обновление автопарка учреждения самым благоприятным образом отразилось на качестве и сроках оказания медпомощи, в том числе на темпах вакцинации населения от COVID-19».

В 2021 году в Борскую больницу также поступил новый автомобиль скорой медицинской помощи.