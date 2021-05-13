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Армен Бенян вручил награды медицинским сестрам учреждений здравоохранения СО

13 мая 2021 19:36
104
"Только вместе с медицинской сестрой врач может быть спокоен и за пациента, и за себя самого."

Сегодня на оперативном совещании в министерстве глава ведомства Армен Бенян вручил награды  медицинским сестрам учреждений здравоохранения, чей профессиональный праздник отмечался 12 мая.

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, министр подчеркнул, что празднование Международного дня медицинской сестры в нашей области прошло под знаком открытия скульптурной композиции, посвященной среднему медицинскому персоналу, на территории Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной. С этим событием был связан приезд директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Ирины Купеевой, которая также приняла участие в открытии мультисимуляционного аккредитационного центра на площадке нашего университета и симуляционного центра колледжа.
От лица министерства здравоохранения и от себя лично Армен Бенян передал слова уважения всему среднему медицинскому персоналу.

«Только вместе с медицинской сестрой врач может быть спокоен и за пациента, и за себя самого, — отметил Армен Бенян. — Много раз в своей практике я убеждался, как опытная медицинская сестра помогает в совместной работе. Желаю дорогим коллегам  крепкого здоровья».

Министр поздравил и наградил представителей этой профессии из разных лечебных учреждений губернии.

За добросовестный труд, профессиональное мастерство и  вклад в развитие системы здравоохранения в Самарской области Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области награждены:

медицинская сестра Самарской городской поликлиники №15 Промышленного района Любовь Винарская
фельдшер скорой медицинской помощи Самарской городской станции скорой медицинской помощи  Ирина Вировец
медицинская сестра – анестезист Красноярской центральной районной больницы Виктория  Дворянчикова
старшая медицинская сестра Сергиевской центральной районной больницы Тамара Дмитриева
медицинская сестра процедурной Самарской городской больницы № 4 Елена Евдокимова
старшая акушерка Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина Екатерина Жигалова
медицинская сестра – анестезист Клиник Самарского государственного медицинского университета Надежда Захарова
старшая медицинская сестра Самарской городской клинической больницы №1 имени Н.И.Пирогова Галина Привалова
медицинская сестра палатная (постовая) Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.В.Постникова Елена Рогачева
старшая медицинская сестра Самарской областной клинической психиатрической больницы Марина Юнгова
Также Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области награждена директор Самарского медицинского колледжа им.Н.Ляпиной Надежда Ярочкина.

 

Фото из открытых источников

Теги: медицинские сестры награды

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