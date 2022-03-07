Армен Бенян: "Сегодня мы наблюдаем, как стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID-19"

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян обратился к медикам:



" Уважаемые коллеги, дорогие медицинские работники!



Сегодня мы наблюдаем, как стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID-19.



На протяжении двух лет мы вместе справляемся с новыми вызовами времени. Я благодарю всех коллег, поскольку в период пандемии особенно ценен вклад каждого медицинского работника в сохранение здоровья и жизней наших жителей.



Первичное звено, которое впервые за всю историю столкнулось с такой нагрузкой, показало, как можно совместно решать сложные задачи по организации медицинской помощи более чем 100 000 амбулаторных пациентов с COVID-19 и ОРВИ.

Вокруг этой цели сплотились все: и терапевты, и педиатры, и хирурги, и гинекологи, все сотрудники поликлиник.



Стационары научились в короткое время разворачивать инфекционные госпитали и оперативно включаться в спасение самых тяжёлых пациентов с новой коронавирусной инфекцией.



Служба скорой медицинской помощи продолжает работать в особых условиях, оказывая помощь пациентам инфекционного профиля и спасая жизни наших граждан с любыми жизнеугрожающими состояниями. Мы переформатировали работу службы, на станциях созданы отделения неотложной помощи, которые помогают минимизировать риски заражения COVID-19 и снижать нагрузку на экстренные бригады.



Не приостанавливая работу, трудятся сотрудники прививочных пунктов и стационаров региона.



Медицинское сообщество чувствует заботу и поддержку в сложное время пандемии. Наши инициативы по вопросам организации медицинской помощи поддерживают, нам помогают в привлечении волонтеров, предоставлении машин для первичного звена, развитии Единого контакт-центра.



В преддверии весеннего праздника глава региона решил поддержать медработников, которые в период распространения "омикрона" работают с повышенной нагрузкой, и сотрудники наших медучреждений получили единовременные выплаты.



От себя лично и от всех коллег благодарю губернатора Дмитрия Игоревича Азарова за постоянную поддержку медработников и личное участие в решении вопросов здравоохранения".

Фото: минздрав СО