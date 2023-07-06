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Армен Бенян: «С начала года более 1000 пострадавших в ДТП получили помощь в травмоцентрах»

6 июля 2023 17:40
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В Самарской области работают 36 травмоцентров, где проходят лечение все пострадавшие в результате ДТП.

«В Самарской области работают 36 травмоцентров, где проходят лечение все пострадавшие в результате ДТП. В этом году в специализированных отделениях получили медицинскую помощь более 1000 человек, в том числе 151 ребенок», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Экстренная помощь пострадавшим в ДТП оказывается бригадами службы скорой медицинской помощи, бригадами 3 трассовых медицинских пунктов Центра медицины катастроф, а также специалистами отделения экстренной и планово- консультативной помощи областной больницы им. В.Д. Середавина, в том числе с использованием вертолета.

«Культура поведения и ответственное соблюдение всех правил – единственный способ сбережения жизней и здоровья всех участников дорожного движения. В летний период возрастают риски аварий: люди активнее перемещаются по трассам, дети находятся на каникулах, свой вклад вносит жара. В период аномально жаркой погоды необходимо пристальнее следить за своим состоянием и в случае недомогания не садиться за руль. Это правило касается всех, особенно пациентов с хроническими заболеваниями. Уважаемые родители, говорите с детьми о правилах поведения на дорогах и будьте для них примером», - подчеркнул министр.

За 5 месяцев 2023 года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 88 человек. Нередко смертельные аварии случаются из-за безответственности водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

 

Фото:   минздрав СО

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