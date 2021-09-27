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Глава регионального Минздрава Армен Бенян рассказал об экстренной вакцинации. По его словам, она направлена на достижение коллективного иммунитета.



- Коллективный иммунитет может сформироваться, когда антитела будут у 80 % населения. Пока мы не достигли этих цифр – вакцинация считается экстренной, только после достижения этих показателей она может перейти в рутинную и проводиться по календарю прививок.



Армен Бенян уточняет, что в официальных документах есть термин "обязательное достижение коллективного иммунитета" в отдельных прослойках населения и трудовых коллективах. Так, согласно постановлению главного санитарного врача Самарской области, выделили 5 групп повышенного риска распространения коронавируса. Это медицинские и социальные работники, работники системы образования, сферы обслуживания и торговли, офисов, а также госслужащие. Среди данных групп нужно достичь показателя, соответствующего тому факту, что 80 % этого контингента будут иметь антитела к COVID-19. И мы искренне рассчитываем на всех, кто сознательно прислушиваясь к нашим аргументам и убеждениям, делает выбор в пользу вакцинации.