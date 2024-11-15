Армен Бенян поздравил студентов СамГМУ с успешным прохождением стажировки в минздраве СО

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На днях состоялась встреча врио министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна со студентами, которые прошли стажировку в министерстве здравоохранения Самарской области. На протяжении 1,5 месяцев трое студентов Самарского государственного медицинского университета Екатерина Струганова, Ксения Ильина и Руслан Омаров знакомились с работой ведомства. Напомним, раннее Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встречался со студентами-участниками программы стажировки в областном правительстве и рекомендовал им попробовать себя в различных сферах.



В рамках встречи глава ведомства вручил сертификаты молодым специалистам о прохождении стажировки.



По словам молодых специалистов, полученным опытом они остались довольны. Студенты ознакомились со структурой и функциями министерства, для них были организованы экскурсии в Центр медицины катастроф, а также выезды в медицинские учреждения для получения опыта взаимодействия с пациентами и медицинскими работниками. Кроме того, у ребят была возможность на практике использовать полученные знания в процессе реализации собственного проекта: «Борьба с онкологическими заболеваниями в Самарской области», защита которого состоялась в Правительстве Самарской области 28 августа.



Студенты особенно отметили слаженную работу коллектива и ответственный подход.



«Было очень интересно. Мы увидели, как проходит организационная работа в министерстве здравоохранения и убедились, что она требует большого уровня ответственности. Для себя мы подчеркнули, насколько важна работа в команде. Именно благодаря сплоченности коллектива можно достичь больших результатов», - поделились Екатерина Струганова.



Глава ведомства Армен Бенян поблагодарил будущих коллег за проявленный интерес к государственной системе здравоохранения:



"Как человек, который до этого трудился медицинским работником, признаю – сфера организации здравоохранения интересная и сложная. Здесь осознаешь ценность командной работы. Этому не научат в университете, этот опыт приобретаешь только в жизни. Обязательно применяйте его, тогда действительно в этом будет большой смысл. Желаю вам больших успехов и здоровья!"



Кроме того, стажёры приняли решение поучаствовать в новом кадровом проекте «СамЗдрав – 2030», который направлен на формирование команды медицинских и управленческих кадров, готовых стать соавторами дальнейшего развития системы здравоохранения в регионе.

Фото: минздрав СМО