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Армен Бенян посетил Новокуйбышевскую станцию скорой медицинской помощи

1 декабря 2022 14:39
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Руководитель ведомства поздравил коллектив с 70-летием Новокуйбышевской подстанции, вручил специалистам награды, а также ознакомился с работой учреждения.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил Новокуйбышевскую подстанцию Самарской областной станции скорой медицинской помощи. Совместно с председателем Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Мариной Сидухиной и заместителем главы города городского округа Еленой Пахомовой руководитель ведомства поздравил коллектив с 70-летием Новокуйбышевской подстанции, вручил специалистам награды, а также ознакомился с работой учреждения.

«Дорогие коллеги, желаю вам слаженной командной работы. Главное в работе экстренной службы — быть всегда вовремя и всегда к месту, — отметил Армен Бенян. — Наряду с первичным звеном здравоохранения вы первыми отвечаете на любую угрозу, и от профессионализма каждого сотрудника — от водителя до члена бригады, который непосредственно оказывает помощь пациенту, — в значительной степени зависят эффективность работы медицинской службы, а значит — жизни наших земляков. Вопросы повышения квалификации, освоения новых методик и алгоритмов работы для нас, медработников, всегда первостепенны».

В этом году в регионе завершается централизация системы оказания скорой медицинской помощи, в ходе которой специализированные отделения центральных районных больниц становятся подразделениями крупных станций. Так, отделения скорой помощи в Приволжском, Хворостянском, Пестравском, Большеглушицком, Большечерниговском районах стали подразделениями областной станции. Все специалисты остались на своих местах, количество бригад не сокращено, наоборот — проводится активная работа по привлечению кадров. Централизованное управление позволит внедрить единые алгоритмы оказания скорой помощи под началом единого диспетчерского центра и обеспечить более оперативное реагирование на вызовы.

«Мы взяли курс на централизацию службы скорой помощи региона. Это очень современный тренд: мы создаем единую диспетчерскую, единую управленческую структуру, единое информационное пространство, стараемся наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы», — сообщил Армен Бенян.

Профессиональная переподготовка и привлечение новых специалистов — приоритетное направление в развитии областной станции скорой помощи.

«Конечно, два года работы в условиях пандемии нас изменили. Мы стали крепче, закаленнее, значительно обновили свои профессиональные умения, — отметил исполняющий обязанности главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха. — Мы тесно сотрудничаем с СамГМУ: университет помогал нам в профессиональной переподготовке специалистов для работы в новых условиях, многие студенты приходили нам на помощь в период сложной эпидемиологической ситуации. В прошлом году мы приняли на станцию 16 человек, работа по привлечению кадров продолжается. До конца года ожидаем трудоустройства новых специалистов».

Председатель Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина поздравила коллектив подстанции с юбилеем, передав слова признательности от лица Председателя Самарской Губернской Думы, президента и почетного ректора Самарского государственного медицинского университета, академика РАН Геннадия Петровича Котельникова.

«Коллеги, благодарю вас за профессионализм, оперативность, преданность миссии медицинского работника. Желаю вам доброго здоровья и спокойных дежурств. Вопросы оказания скорой медицинской помощи для нас всегда в приоритете», — подчеркнула Марина Геннадьевна.

 

Фото:   минздрав СО

 

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