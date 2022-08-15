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Армен Бенян ознакомился с работой службы судебно-медицинской экспертизы

15 августа 2022 18:22
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Особое внимание обратили на информатизацию службы, использование Единой медицинской информационно-аналитической системы, обновление компьютерной техники.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян ознакомился с работой службы судебно-медицинской экспертизы.

Руководитель ведомства совместно с администрацией Самарского областного бюро судебно-медицинской экспертизы посетили отделения учреждения.

С заведующими отделениями и врачами-экспертами министр обсудил особенности работы службы, в том числе встретился с опытнейшим сотрудником учреждения, врачом – судебно-медицинским экспертом Натальей Юдиной. Специалисты учреждения выполняют все виды лицензируемых судебно-медицинских работ. Подразделения бюро располагаются как в крупных городах, так и в районах области.

Особое внимание обратили на информатизацию службы, использование Единой медицинской информационно-аналитической системы, обновление компьютерной техники. Как рассказал начальник бюро Алексей Манцагов, в подразделения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поставлены более 20 компьютеров, идет активная работа по освоению информационных систем.

На совещании с администрацией учреждения также обсудили кадровую ситуацию, вопросы материально-технического оснащения учреждения, использования современного оборудования при проведении экспертиз.

«В бюро работают 265 сотрудников, из них 71 врач – судебно-медицинский эксперт. Я благодарю каждого специалиста учреждения за труд и высоко оцениваю работу службы в целом. Желаю всем коллегам и членам их семей крепкого здоровья! Обсудили с руководством учреждения проблемные вопросы, наметили пути решения, в том числе проработаем вопрос планового переоснащения службы», - отметил Армен Бенян.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Особое внимание обратили на информатизацию службы, использование Единой медицинской информационно-аналитической системы, обновление компьютерной техники.
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