Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году они объединили более 150 участников от 4 до 18 лет - воспитанников учреждений дополнительного спортивного образования, частных клубов и отделений по акробатическому рок-н-роллу спортивных школ.
На стадионе «Динамо» в Самаре прошли городские соревнования по акробатическому рок-н-роллу
Участницам соревнований по 17 лет.
Две самарские спортсменки стали победительницами на первенстве Европы по самбо
Министр также выразил глубокую благодарность всем работникам скорой медицинской помощи, ветеранам профессии за их самоотверженность, преданность делу, отметив, что поддержка и развитие этой службы остаются приоритетом для регионального здравоохранения.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды сотрудникам экстренной службы
Для проведения мероприятий, посвященных государственному Празднику Весны и Труда.
1 мая в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
В летнее время популярностью среди ветеранов клуба «Вдохновение» пользуется проект «Вместе весело шагать».
В Самарском клубе «Вдохновение» проходят лектории для людей «серебряного возраста»
Делегация Самарской области принимает участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте.
Самарская область впервые представляет свой стенд на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Ей было 87 лет.
Не стало основательницы телестудии «Товарищ» Лилии Тарасовой
1 мая в 10:00 у Стелы «Город трудовой доблести» на проспекте Юных пионеров в Самаре пройдет торжественный митинг и возложение цветов в память о тружениках тыла, чей подвиг стал залогом Великой Победы.
С честью и памятью о великом подвиге: Самарская область встречает 1 Мая – Праздник весны и труда
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.65
-0.21
EUR 94.36
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанов: мероприятия 1 и 4 мая
Более 50 тысяч человек приняли участие во всероссийском субботнике в Самаре
В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Андрей Орлов вручил ведомственные награды сотрудникам экстренной службы

28 апреля 2025 19:34
102
Министр также выразил глубокую благодарность всем работникам скорой медицинской помощи, ветеранам профессии за их самоотверженность, преданность делу, отметив, что поддержка и развитие этой службы остаются приоритетом для регионального здравоохранения.

Андрей Орлов поздравил коллег с Днем работника скорой медицинской помощи и вручил ведомственные награды сотрудникам экстренной службы.

В министерстве здравоохранения Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград. За высокий профессионализм и добросовестный труд почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области, благодарностью министра были поощрены специалисты службы скорой медицинской помощи и областного центра медицины катастроф.

Сегодня на территории региона работают:

3 самостоятельные станции скорой медицинской помощи – Самарская, областная и Тольяттинская
станция скорой медицинской помощи в составе Сызранской больницы
служба медицины катастроф и скорой медицинской помощи
служба санавиации.

"Специалисты службы скорой медицинской помощи всегда работают без перерывов и выходных. Даже сегодня, в свой профессиональный праздник медицинские работники и водители находятся на передовой здравоохранения, оказывая медицинскую помощь нашим жителям. Ваша самоотверженная работа позволяет спасать тысячи жизней. Только за прошлый год было осуществлено около 678 тысяч вызовов, ", - отметил Андрей Евгеньевич.

Министр также выразил глубокую благодарность всем работникам скорой медицинской помощи, ветеранам профессии за их самоотверженность, преданность делу, отметив, что поддержка и развитие этой службы остаются приоритетом для регионального здравоохранения.

Благодаря дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с 01 апреля 2025 года установлены дополнительные стимулирующие выплаты работникам экстренной службы:
врачам - 20 тысяч рублей
среднему медперсоналу - 10 тысяч рублей
младшему медперсоналу - 7 тысяч рублей
водителям -5 тысяч рублей.

Кроме того, продолжится и обновления автопарка экстренной службы. До 2030 года планируется приобретение не менее 260 автомобилей скорой медицинской помощи.

Руководитель ведомства пожелал всем крепкого здоровья и непрерывного совершенствования профессиональных навыков.

28 апреля — День работника скорой медицинской помощи.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Фестиваль прошел в два этапа.
26 апреля 2025, 14:49
В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья
Фестиваль прошел в два этапа. Здравоохранение
627
Проект направлен на улучшение здоровья подростков с помощью формирования культуры здорового образа жизни.
25 апреля 2025, 17:54
В СамГТУ состоялся молодежный Фестиваль здоровья
Проект направлен на улучшение здоровья подростков с помощью формирования культуры здорового образа жизни. Здравоохранение
642
Смог встать на ноги уже на следующий день.
25 апреля 2025, 14:52
Самарские врачи исправили врожденную деформацию бедра у 12-летнего подростка.
Смог встать на ноги уже на следующий день. Здравоохранение
539
Здравоохранение
Министр также выразил глубокую благодарность всем работникам скорой медицинской помощи, ветеранам профессии за их самоотверженность, преданность делу, отметив, что поддержка и развитие этой службы остаются приоритетом для регионального здравоохранения.
28 апреля 2025  19:34
Андрей Орлов вручил ведомственные награды сотрудникам экстренной службы
102
СамГМУ вошел в число самых активных вузов по подаче заявок на регистрацию изобретений в Роспатент
28 апреля 2025  13:21
СамГМУ вошел в число самых активных вузов по подаче заявок на регистрацию изобретений в Роспатент
191
Минздрав может разрешить отпуск лекарств в отдаленных селах через «Почту России»
28 апреля 2025  09:10
Минздрав может разрешить отпуск лекарств в отдаленных селах через «Почту России»
231
Фестиваль прошел в два этапа.
26 апреля 2025  14:49
В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья
627
С помощью новых электрокардиографов медицинские работники выявляют заболевания сердечно- сосудистой системы на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение.
25 апреля 2025  20:23
ФАПы сел Исаклинского района оснащены новыми портативными электрокардиографами
628
Проект направлен на улучшение здоровья подростков с помощью формирования культуры здорового образа жизни.
25 апреля 2025  17:54
В СамГТУ состоялся молодежный Фестиваль здоровья
642
Смог встать на ноги уже на следующий день.
25 апреля 2025  14:52
Самарские врачи исправили врожденную деформацию бедра у 12-летнего подростка.
540
В Самарской области увеличат зарплаты сотрудникам скорой помощи
25 апреля 2025  14:00
В Самарской области увеличат зарплаты сотрудникам скорой помощи
546
СамГМУ возглавил работу регионального медицинского образовательного кластера по подготовке специалистов здравоохранения
24 апреля 2025  10:05
СамГМУ возглавил работу регионального медицинского образовательного кластера по подготовке специалистов здравоохранения
1013
При вакцинации в организм вводят лекарственный препарат, содержащий антигены возбудителя инфекционной болезни, которые не могут вызвать заболевание, но взаимодействуют с иммунной системой.
23 апреля 2025  15:14
Тольяттинский врач-педиатр рассказала о методах профилактики вирусных инфекций у детей
777
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
13410
Весь список
В центре внимания
В Самаре завершились весенние субботники.
28 апреля 2025  11:04
В Самаре завершились весенние субботники
202
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
28 апреля 2025  10:51
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
227
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
972
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
27 апреля 2025  13:11
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
426
Волонтеры не только раздают Георгиевские ленты жителям, но и напоминают о том, как рекомендуется их носить.
25 апреля 2025  23:08
Более 90 тысяч Георгиевских лент раздадут самарцам накануне Дня Победы
716
Весь список