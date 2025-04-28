Андрей Орлов вручил ведомственные награды сотрудникам экстренной службы

102

Андрей Орлов поздравил коллег с Днем работника скорой медицинской помощи и вручил ведомственные награды сотрудникам экстренной службы.

В министерстве здравоохранения Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград. За высокий профессионализм и добросовестный труд почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области, благодарностью министра были поощрены специалисты службы скорой медицинской помощи и областного центра медицины катастроф.

Сегодня на территории региона работают:

3 самостоятельные станции скорой медицинской помощи – Самарская, областная и Тольяттинская

станция скорой медицинской помощи в составе Сызранской больницы

служба медицины катастроф и скорой медицинской помощи

служба санавиации.

"Специалисты службы скорой медицинской помощи всегда работают без перерывов и выходных. Даже сегодня, в свой профессиональный праздник медицинские работники и водители находятся на передовой здравоохранения, оказывая медицинскую помощь нашим жителям. Ваша самоотверженная работа позволяет спасать тысячи жизней. Только за прошлый год было осуществлено около 678 тысяч вызовов, ", - отметил Андрей Евгеньевич.

Министр также выразил глубокую благодарность всем работникам скорой медицинской помощи, ветеранам профессии за их самоотверженность, преданность делу, отметив, что поддержка и развитие этой службы остаются приоритетом для регионального здравоохранения.

Благодаря дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с 01 апреля 2025 года установлены дополнительные стимулирующие выплаты работникам экстренной службы:

врачам - 20 тысяч рублей

среднему медперсоналу - 10 тысяч рублей

младшему медперсоналу - 7 тысяч рублей

водителям -5 тысяч рублей.

Кроме того, продолжится и обновления автопарка экстренной службы. До 2030 года планируется приобретение не менее 260 автомобилей скорой медицинской помощи.

Руководитель ведомства пожелал всем крепкого здоровья и непрерывного совершенствования профессиональных навыков.

28 апреля — День работника скорой медицинской помощи.

Фото: минздрав СО