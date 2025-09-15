Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения

101

В министерстве здравоохранения Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград. Почетными грамотами министерства здравоохранения Российской Федерации, благодарностями Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, а также почетными грамотами министерства здравоохранения Самарской области и благодарностями министра поощрены медицинские работники, специалисты ведомства, а также победители Всероссийского конкурса профессионального мастерства.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.

«Ваша самоотверженность и безграничная преданность делу являются тем фундаментом, на котором держится наше здравоохранение. В любое время, в любых условиях, вы остаетесь на страже здоровья жителей Самарской области, проявляя высокий профессионализм», - отметил Андрей Орлов.

Ежегодно медицинские работники Самарской области участвуют во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Центральная конкурсная комиссии Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием подвела итоги и определила победителей 2025 года.

Победителями от Самарской области стали:

В номинации «Лучший врач-травматолог-ортопед» - врач-хирург Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова» Вера Базаева;

Впервые в истории проведения Всероссийского конкурса врачей, победителем во второй раз в номинации «Лучший врач общей практики" стала - врач общей практики (семейный врач) Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района Наталья Гиль;

Победители поощрены благодарственными письмами министра здравоохранения Самарской области. Руководитель ведомства пожелал всем крепкого здоровья и непрерывного совершенствования профессиональных навыков.

Фото: минздрав СО