Андрей Орлов проконтролировал качество ремонтных работ поликлинического отделения №3 в посёлке Мирный

9 августа 2025 15:32
176
Техническая готовность объекта на данный момент - 60%.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов проконтролировал качество ремонтных работ поликлинического отделения №3 в посёлке Мирный Красноярского района. Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина и за счет средств областного бюджета.

Напомним, дополнительное финансирование на модернизацию здания было выделено из областного бюджета по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. После визита главы региона в Красноярский район, этот вопрос на его личном контроле.

Техническая готовность объекта на данный момент - 60%. В настоящее время выполнены электромонтажные работы, ремонт кровли, фасада, входных групп, отопления, водопровода и канализации.

"Завершаются отделочные работы второго этажа, совсем скоро специалисты приступят к первому. Условия пребывания станут более комфортными для пациентов и врачей. Улучшится техническое оснащение, появится больше открытых пространств, где для пациентов создадут зону ожидания с новой удобной мебелью. Кроме того, добавятся 3 койки дневного пребывания в поликлинике, которых не было ранее", - отметил главный врач Красноярской центральной районной больницы Александр Крятов.

Медицинскую помощь в обновлённом здании будут получать около 7200 прикреплённых пациентов. Завершить ремонтные работы специалисты планируют до конца 2025 года.

"По поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, ход ремонтных работ в подразделениях больниц, в частности в Красноярском районе, находится на постоянном контроле. На данный момент ведутся ремонтные работы в поликлиническом отделении № 2, в офисах врачей общей практики в поселке Конезавод, а также селах Старый Буян, Хилково, Большая Раковка. В текущем году будут возведены фельдшерско-акушерские пункты в посёлках Шилан и Висловка Красноярского района", - подчеркнул министр.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в Самарской области до конца года будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения за счет средств федерального и областного бюджетов.

 

Теги: Медицина

Теги: Медицина

