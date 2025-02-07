Андрей Орлов ознакомился с работой службы скорой медпомощи Самары

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По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил Самарскую городскую станцию скорой мединской помощи, в том числе 5 подстанций, которые располагаются в Советском, Кировском, Ленинском, Промышленном и Самарском районах.

Напомним, на оперативном совещании глава региона отметил, что большое количество вопросов имеется к работе службе экстренной медицины.

На сегодняшний день служба скорой медицинской помощи региона представлена 3 самостоятельными станциями: Самарская городская станция скорой помощи, Самарская областная станция скорой помощи, Тольяттинская станция скорой помощи и отделение скорой помощи в составе Сызранской центральной городской и районной больницы.

В ходе визита Андрей Орлов пообщался с коллективами, осмотрел специализированный автотранспорт, ознакомился с условиями работы сотрудников - посетил комнаты отдыха и приема пищи, а также проверил наличие лекарственных препаратов в укладке бригад для оказания экстренной помощи.

Сотрудники скорой обратили внимание министра на ряд проблем: проведение ремонтных работ на подстанциях необходимость усовершенствования информационной системы передачи и приема вызовов, а также наблюдения за передвижением бригад скорой кадровый дефицит, обусловленный недостаточными стимулирующими выплатами сотрудникам большая нагрузка на одну выездную бригаду.

Андрей Орлов подчеркнул, что проблемы требуют организационных решений:

"Скорая помощь - это служба, где работают люди, которые пришли в профессию по призванию. Они готовы прийти на помощь каждому пациенту, — отметил руководитель ведомства. — Специалисты службы рассказали о проблемах, которые необходимо решать. В настоящий момент мы прорабатываем вопрос объединения станций и создания единого диспетчерского центра, а также устанавливаем стандартную обработку заявок. В том числе, в единую цифровую платформу интегрируем неотложную медицинскую помощь".

Кроме того, министерством разрабатывается концепция увеличения ежемесячных выплат сотрудникам скорой помощи, в том числе водителям.

Фото: минздрав СО