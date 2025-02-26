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Андрей Орлов ознакомился с работой областной больницы им. В.Д. Середавина

26 февраля 2025 18:20
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За последний год в учреждении прошли лечение порядка 300 тысяч пациентов.

Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина оказывает медицинскую помощь жителям всего региона. За последний год в учреждении прошли лечение порядка 300 тысяч пациентов.

В ходе визита Андрей Орлов ознакомился с работой приемного отделения регионального сосудистого центра, операционным блоком, службой анестезиологии и реанимации, а также отделением медицинской реабилитации, в котором проходят лечение пациенты после перенесенного инсульта, эндопротезирования суставов, а также участники СВО и члены их семей.

В отделении работает более 140 единиц специального оборудования , поставленного в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». В 2024 году реабилитацию на нем прошли почти 3 тысячи пациентов, среди которых 505 участники и ветераны СВО и члены их семей.

"Реабилитация играет ключевую роль в процессе восстановления пациентов после инсульта и хирургических вмешательств. Мы применяем индивидуальный подход к каждому пациенту и стремимся создать максимально комфортные условия для их восстановления, – отметила главный внештатный специалист министерства по медицинской реабилитации, руководитель центра реабилитации Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Анна Шишкина. - Для пациентов организовано множество программ, направленных на восстановление нарушенных функций. Важно, чтобы пациенты чувствовали поддержку и понимание, поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить каждому необходимую помощь».

Кроме того, руководитель ведомства провел встречу с главным врачом учреждения Сергеем Пушкиным, обсудив ключевые вопросы дальнейшего развития больницы. Андрей Орлов подчеркнул важность повышения качества оказания экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи и создания более комфортных и современных условий для пациентов и медицинских работников.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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