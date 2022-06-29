Александр Муравец: "Употребление алкоголя негативно влияет на все органы и системы нашего организма"

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Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Владимирович Муравец:

- Употребление алкоголя негативно влияет на все органы и системы нашего организма. К сожалению, не все осознают, насколько разносторонним является это токсическое воздействие. И если почти все знают про алкогольное поражение поджелудочной железы и печени, приводящие к крайне тяжелым, а иногда и смертельным заболеваниям, таким как острый панкреатит или цирроз печени, то например, про разрушительное воздействие на сердечно-сосудистую систему информированность намного меньше. А ведь алкоголь способствует повышению уровня «плохого» холестерина, развитию артериальной гипертензии и ишемической болезни сердце. Исходом этих заболеваний может стать тяжелейшая аритмия, сердечная недостаточность, а иногда и внезапная смерть.

Поэтому профилактика злоупотребления алкоголем является одним из приоритетных направлений в деятельности Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В среднем ежегодно мы проводим более 460 интерактивных образовательных мероприятий, направленных на профилактику зависимостей, включая злоупотребление алкоголем, с охватом около 17000 человек.

Показали свою эффективность и новые формы, связанные с работой через социальные сети, такие как интернет конкурс «Трезвый и резвый». Не теряют своей актуальности и массовые акции антиалкогольной направленности, например, «Алкоголь и здоровье», «Трезвость – норма жизни», «Мы против!», которые прошли в разных муниципальных образованиях региона в рамках реализации Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Очень важно, что и последние события в жизни гражданского общества нашего региона подтверждают, что мы не намерены снижать активность в данном направлении. Так десятки НКО региона решили стать инициаторами создания Самарского Антинаркотического Фронта. На всех учредительных мероприятиях очень четко звучала мысль о том, что антиалкогольная работа является важнейшим элементом в широком комплексе мероприятий, направленных на профилактику негативных зависимостей.

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