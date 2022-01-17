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Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Владимирович Муравец предупреждает - зимние купания могут быть опасны для здоровья.

Первый момент, который необходимо обозначить — купание в проруби не стоит рассматривать как закаливание. Закаливание подразумевает постепенность, непрерывность, общедоступность. Ледяное купание раз в году не соответствует этому ни по одному пункту. Для неподготовленных людей все это довольно опасно.

Сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией и возможностью распространения штамма «омикрон» возникает и дополнительный серьезный риск. Высочайшая заразность нового штамма делает заражение даже на открытом воздухе весьма вероятным. А вместе с серьезным переохлаждением это может вылиться в тяжелое заболевание с непредсказуемым исходом.

Есть и абсолютные противопоказания для купания в проруби

- Любые болезни мочеполовой сферы, особенно почек

- Болезни опорно-двигательного аппарата

- Даже незначительные заболевания лёгких и бронхов

- Любые лихорадочные состояния

- Любые недомогания

- Кожные заболевания

- Купание в проруби недопустимо для детей и беременных женщин.