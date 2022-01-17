Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Владимирович Муравец предупреждает - зимние купания могут быть опасны для здоровья.
Первый момент, который необходимо обозначить — купание в проруби не стоит рассматривать как закаливание. Закаливание подразумевает постепенность, непрерывность, общедоступность. Ледяное купание раз в году не соответствует этому ни по одному пункту. Для неподготовленных людей все это довольно опасно.
Сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией и возможностью распространения штамма «омикрон» возникает и дополнительный серьезный риск. Высочайшая заразность нового штамма делает заражение даже на открытом воздухе весьма вероятным. А вместе с серьезным переохлаждением это может вылиться в тяжелое заболевание с непредсказуемым исходом.
Есть и абсолютные противопоказания для купания в проруби
- Любые болезни мочеполовой сферы, особенно почек
- Болезни опорно-двигательного аппарата
- Даже незначительные заболевания лёгких и бронхов
- Любые лихорадочные состояния
- Любые недомогания
- Кожные заболевания
- Купание в проруби недопустимо для детей и беременных женщин.