Александр Муравец: «Для детей и людей с хроническими заболеваниями зимние купания противопоказаны»

102

Врачи предупреждают: зимние купания могут быть опасны для здоровья. Специалисты разъясняют, что для определённых категорий населения купание в ледяной проруби абсолютно противопоказано и является серьезным риском.

Такое купание не стоит рассматривать как закаливание, говорят медики. Закаливание подразумевает постепенность, непрерывность, общедоступность. Ледяное купание раз в году не соответствует ни одному из этих пунктов.

«Есть группа людей, для которых купание в проруби абсолютно недопустимо, - подчеркивает главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. - Это лица с заболеваниями органов мочевыделения, легких, даже в стадии ремиссии, а также с заболеваниями сердца и сосудов. Даже незначительное повышение температуры и любое недомогание являются абсолютными противопоказаниями для зимнего купания. Это экстремальная нагрузка на организм, и она может неблагоприятно сказаться на состоянии здоровья. Особая группа – дети. У детей еще не сформирован механизм терморегуляции, поэтому они иногда замерзают даже на летнем жарком пляже. Для них совершенно недопустимо зимнее купание. Обращаюсь к родителям: не совершайте таких ошибок! Также купание в проруби не допускается для беременных женщин и лиц недавно перенесших новую коронавирусную инфекцию».

Холода и значимое понижение температуры требует соблюдения определённых профилактических мер для предотвращения риска обморожения и ухудшения здоровья. В первую очередь медики обращаются сегодня к тем, кто решил окунуться в ледяную прорубь в предстоящие Крещенские праздники.

«Для пожилых и людей с хроническими заболеваниями переохлаждение чревато развитием спазмов сосудов мозга, - рассказывает главный терапевт министерства здравоохранения по г.о. Самара, заведующая поликлиникой Самарской городской больницы 4 Ирина Золотовская. - В результате возможно повышение артериального давления и/или его нестабильность, а также усиление головных болей. Пациентам с такими заболеваниями как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, противопоказаны купания в период морозов. Такая нагрузка может привести к существенному ухудшению состояния здоровья и тех, кто недавно перенес ОРВИ, пневмонию, COVID-19», передает пресс-служба облправительства.

Фото: pixabay