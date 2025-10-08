Я нашел ошибку
Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи.
Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» разыгрывает поездку в Сочи в рамках Бонусной программы «Другое Дело»
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа
«СВОё Дело. Самарская область» - бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей.
В программе «СВОё Дело» примут участие 350 жителей региона
Официальное открытие движения по«Центральной» ожидается в ноябре 2025 года.
В Самарской области завершается строительство автомагистрали «Центральной»
В ходе встречи ее участники смогли задать губернатору волнующие их вопросы и поделиться собственными инициативами и предложениями по развитию добровольческого движения.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами региона
Во втором сезоне конкурса «Благоустрой» денежный приз получит не только автор лучшего проекта, но и победители в каждой номинации.
Продолжается прием заявок на конкурс молодых архитекторов «Благоустрой!»
Создатели металл-органических каркасов.
Нобелевскую премию по химии 2025 года получили трое ученых — Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США)
Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы получают финансовую поддержку.
В губернии определили победителей конкурса грантов для  социальных проектов СОНКО
70 ветеранам СВО региона бесплатно провели зубопротезирование

8 октября 2025 16:13
169
Обеспечение льготными зубными протезами защитников Отечества проводится за счёт средств областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

В регионе особое внимание уделяется оказанию всей необходимой помощи ветеранам специальной военной операции, в частности медицинской. Обеспечение льготными зубными протезами защитников Отечества проводится за счёт средств областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. В настоящее время лечение прошли уже около 70 человек. До конца года еще порядка 230 ветеранов получат данный вид помощи.

«Сегодня в области ведется активная работа по обеспечению льготными зубными протезами наших бойцов, которые вернулись домой с СВО. По решению главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева выделены дополнительные денежные средства на зубопротезирование, офтальмопротезирование для участников СВО и модернизацию медицинской техники в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина для оказания специализированной медицинской помощи по профилям стоматология, оториноларингология и челюстно-лицевая хирургия», - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Сроки оказания помощи зависят от исходного состояния полости рта пациента и необходимости подготовки к протезированию. Подготовка к зубопротезированию осуществляется за счет средств ОМС. 

«Среди обращающихся за помощью пациентов – самые разные случаи, требующие индивидуального подхода. Если предварительно требуется удаление зубов, то сроки составляют до 3-4-х месяцев из-за этапа заживления. Если же пациент уже полностью готов к протезированию, весь процесс занимает буквально 2–3 недели», – рассказал главный внештатный специалист стоматолог министерства здравоохранения Самарской области Александр Нестеров. 

Отдельное внимание уделяется военнослужащим с последствиями боевых ранений челюстно-лицевой области. 

«Если к нам поступают пациенты с травмами челюстно-лицевой области, которым проведение зубопротезирования невозможно без специальной подготовки, мы направляем их в отделения челюстно-лицевой хирургии для проведения костной и мягкотеанной пластики. После этой подготовки они уже поступают к нам для непосредственного протезирования», – пояснил главный стоматолог региона. 

Ещё несколько месяцев назад ветеран специальной военной операции, младший сержант артиллерийских войск, вернувшийся из-под Лисичанска, Олег Кузьмин и подумать не мог, что сложное зубопротезирование будет ему доступно. На данный момент он уже проходит примерку новых зубных протезов. О программе бесплатного зубопротезирования пациенту рассказали в поликлинике по месту жительства. 

«Здоровье всегда важно. До призыва на службу не так тщательно уделял ему внимание. А в поликлинике напомнили. В результате начинаешь за своим здоровьем больше следить», -  рассказал Олег Кузьмин. 
Комплексный подход к реабилитации участников СВО позволяет помочь им восстановить здоровье и качество жизни.

 

Фото: газета «Волжская коммуна»

