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5 современных электрокардиографов поступили в Чапаевскую центральную городскую больницу

2 июня 2025 18:48
166
Новые устройства будут использоваться для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, позволяя врачам точно и быстро анализировать состояние пациентов.

В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Чапаевскую центральную городскую больницу поступило пять новых электрокардиографов. Оборудование распределено между структурными подразделениями.

Новые устройства будут использоваться для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, позволяя врачам точно и быстро анализировать состояние пациентов. Электрокардиографы обладают передовыми функциями, включая возможность передачи данных по сети, что упрощает процесс мониторинга сердечной активности и сделает его более эффективным.

«Оборудование предназначено для выполнения ЭКГ- исследований в кабинете врача и при посещении пациентов на дому.Также есть возможность передавать электрокардиограмму по цифровым каналам связи в Самарский областной клинический онкологический диспансер имени В.П. Полякова для проведения телемедицинской консультации. В аппарате есть архив, что позволяет работать с ранее сохраненными записями. Исследование позволяет своевременно и точно обнаружить сердечно-сосудистые патологии, определять наличие ранее перенесенных заболеваний — инфаркта миокарда, аритмии, нарушения проводимости, гипертрофии желудочков и состояние сердечной мышцы», — отметила старшая медсестра отделения лучевой и функциональной диагностики Ольга Шандакова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото%   минздрав СО

Теги: Медицина

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