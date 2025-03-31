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40 дней на аппарате ЭКМО:  около двух месяцев врачи областной больницы боролись за жизнь пациента с сильным поражением легких

31 марта 2025 16:25
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У пациента была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась стремительно.

57-летний житель Кинель-Черкасского района в тяжелом состоянии был доставлен санитарной авиацией в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина. У пациента была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась стремительно: поражение лёгких достигло 60%, появилась выраженная одышка со снижением сатурации до 80%.

«Леонид Валерьевич поступил к нам 12 января, – рассказал врач-реаниматолог Тагир Сапуков. – Мы сразу начали неинвазивную вентиляцию через лицевую маску, однако состояние стремительно ухудшалось. Через несколько дней потребовалась искусственная вентиляция лёгких, но и она не была неэффективна".

Командой реаниматологов центра ЭКМО областной клинической больницы имени В. Д. Середавина было принято решение применить инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация – аппаратный метод временного поддержания функции газообмена или кровообращения непосредственным воздействием на кровь и гемоциркуляцию, используемый у пациентов, находящихся в критическом состоянии, с остро возникшей или декомпенсированной хронической дыхательной или сердечной недостаточностью. Иными словами, его используют для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма, когда собственные органы не выполняют свою работу. Однако сама процедура требует высокой квалификации врачей и слаженной работы команды.

«ЭКМО – это не просто метод, это шанс на жизнь для наших пациентов, – отметила заведующая отделением анестезиологии-реанимации №1 Елена Аксенова. – При этом методика инвазивная, сопряжена с серьёзными рисками и требует постоянного контроля. Ведение такого пациента – это огромная ответственность и работа команды медицинских работников: мониторинг показателей, коррекция терапии, анальгезия, седация, постоянное обновление лабораторных данных».

Лечение длилось более месяца. Сорок дней аппарат ЭКМО замещал функцию легких больного. Врачи ежедневно контролировали состояние пациента, корректировали медикаментозную терапию, проводили необходимые манипуляции. После того, как восстановилось самостоятельное дыхание, пациента перевели в пульмонологическое отделение, где он проходит дополнительное лечение и реабилитацию

«Мы невероятно благодарны всем врачам, которые боролись за жизнь моего мужа, – рассказала супруга пациента Наталья Васильевна . – Реаниматологи, пульмонологи, хирурги, медсёстры – все работали как единый механизм. Нам очень повезло оказаться в руках таких специалистов».

В настоящее время в Самарской области два аппарата ЭКМО, один из которых находится в Тольяттинской городской клинической больнице № 5. До конца года будет поставлен еще один аппарат ЭКМО, который будет приобретен благодаря дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева. Его установят в приемно-диагностическом отделении Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П. Полякова. Это позволит существенно улучшить качество оказания медицинской помощи тяжелым пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и органами дыхания.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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