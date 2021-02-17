36 медучреждений региона  ведут дистанционный прием пациентов

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В рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области создана региональная информационная подсистема «Телемедицинские консультации», 36 учреждений региона оснащены комплектами видеокамер в дополнение к новым компьютерам, с помощью которых ведется дистанционный прием пациентов.

Цифровизация здравоохранения — одно из приоритетных направлений реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» — в том числе, часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Реализация проекта позволит улучшить качество губернской медицины.

Так, в регионе количество рабочих мест медицинских работников, оснащенных необходимым компьютерным оборудованием, превысило 17 тысяч.

Одним из передовых учреждений, активно внедряющим в практику телемедицину, является Тольяттинская городская поликлиника № 4. Ежемесячно учреждением выполняется сотни дистанционных консультаций пациентов, в рамках которых собирается анамнез, оценивается эффективность назначенной лекарственной терапии и принимается решение о необходимости очного приема, которого зачастую становится возможно избежать.

«В нашей поликлинике телемедицинские консультации проводятся с прошлого года, — рассказывает заместитель главного врача Тольяттинской поликлиники №4 Лина Ларькина. — И специалисты поликлиники, и пациенты активно пользуются возможностью дистанционного приема по типу «врач-пациент». На первичном приеме у врача пациенты получают памятки о способах записи на телемедицинскую консультацию, жители также могут узнать всю информацию о таком виде помощи, позвонив в колл-центр поликлиники. Оператор согласно алгоритму проведет опрос, запишет пациента, а также объяснит, как записаться на прием врача на сайте Госуслуг. После записи на удобное время пациенту придет ссылка, посредством которой он в определенное время выйдет на связь с врачом. Но, подчеркну, на дистанционный прием у нас записываются те пациенты, которые уже побывали у врача на очном приеме или вызывали доктора на дом. Тогда врач, уже знающий пациента и его болезнь, может проконсультировать больного по порядку приема лекарств, соблюдению режима, методикам лечения хронического заболевания».

В день один врач принимает дистанционно 12-15 человек, а всего в поликлинике проводят сотни консультаций в месяц. В настоящий момент терапевт, хирург, невролог, педиатры постоянно выходят на связь с пациентами.

Новые технологии поднимают качество оказания медицинской помощи учреждениями здравоохранения региона на новый уровень, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото из открытых источников